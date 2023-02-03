День фінансів: податкова реформа, реальні зарплати українців, безкоштовний роумінг в країнах Європи — Finance.ua

День фінансів: податкова реформа, реальні зарплати українців, безкоштовний роумінг в країнах Європи Сьогодні 17:50

В п’ятницю, 3 лютого, ми розбирались, що буде з мінімальною зарплатою та пенсією у 2023 році. Про це читайте в нашій новій статті:

Податкова реформа у 2023-му. Робота над законопроектом про податкову реформу в Україні Робота над законопроектом про податкову реформу в Україні добігає кінця . Реформу буде проведено вже цього року. Проведення податкової реформи усуне корупцію в податковій сфері та вирівняє умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку.

Депозитні пропозиції банків. Нацбанк продовжує активно боротися з інфляцією і девальвацією гривні. Від цієї політики регулятора мають виграти і власники депозитів. Адже заходи, що вживаються НБУ, змусять фінансистів активніше залучати гроші населення і бізнесу, а отже — і підвищувати Нацбанк продовжує активно боротися з інфляцією і девальвацією гривні. Від цієї політики регулятора мають виграти і власники депозитів. Адже заходи, що вживаються НБУ, змусять фінансистів активніше залучати гроші населення і бізнесу, а отже — і підвищувати ставки за ними

Реальні зарплати українців. Номінальні доходи населення у 2022 році підтримувалися виплатами військовим та соціальними допомогами, але реальні — Номінальні доходи населення у 2022 році підтримувалися виплатами військовим та соціальними допомогами, але реальні — істотно знизилися . На прогнозному горизонті до 2025 року реальні зарплати зростатимуть повільно через нижчу за довоєнну продуктивність.

Вартість одного «квадрата» житла. За рік вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва За рік вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва зросла від 46 700 грн до 49 880 грн, у середньому на 3 180 грн. А за результатами січня, вартість квадратного метра у новобудовах у січні лишилась майже незмінною. Також перегляньте , як змінились ціни на оренду квартир у Львові та Києві.

Безкоштовний роумінг в країнах Європи. Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження Європейські та українські оператори зв’язку підписали нову спільну заяву-меморандум, якою декларують продовження на пів року домовленостей про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у різних країнах Європи. До угоди приєдналися 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку і сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob).

Vodafonе піднімає тарифи та скасовує «безлім» на Telegram.

Також Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи.

А Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС.

1 млн євро на радари для ППО України. Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося залучити понад €1 млн за спеціальну «щасливу годину», яку запустив один з благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору. На рахунку кампанії збору — понад €3 млн із запланованих п’яти, тепер на лічильнику вже €5,3 млн.

Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати. Така інформація про це з’явилася на сайті проєкту «Війна та санкції» від Національного агентства із запобігання корупції. У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії росії проти нашої країни українцям Така інформація про це з’явилася на сайті проєкту «Війна та санкції» від Національного агентства із запобігання корупції. У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії росії проти нашої країни українцям радять відмовитися від купівлі товарів перерахованих брендів, а також іншої продукції Проктер енд Гембл.

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