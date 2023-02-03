У Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари для ППО України — Finance.ua

У Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари для ППО України Сьогодні 17:33

Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося залучити понад €1 млн за спеціальну «щасливу годину», яку запустив один з благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на координатора збору Андрюса Тапінаса.

У виданні зазначили, що «вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору — понад €3 млн із запланованих п’яти. Тепер на лічильнику — вже €5,3 млн».

Нагадаємо, Литва передасть Україні гігантський електричний трансформатор для підтримки енергетичної інфраструктури. Він важить 200 тонн і коштує близько двох мільйонів євро.

Довідка Finance.ua:

Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі. Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.

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