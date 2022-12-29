Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі — Finance.ua

Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі Сьогодні 15:47 — Фондовий ринок

Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі

Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти росії.

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Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро:

9 юридичних осіб з росії — 77 млн євро;

6 юридичних та 1 фізична особа з білорусі — 9 млн ​​євро.

Нагадаємо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з росії на суму близько 5 млрд євро.

Угорщина, своєю чергою, заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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