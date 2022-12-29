Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі — Finance.ua
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Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі

Фондовий ринок
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Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі
Литва заморозила понад 85 млн євро активів росії та білорусі
Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка забезпечує виконання санкцій ЄС проти росії через війну в Україні, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Литви.
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти росії.
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Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро:
  • 9 юридичних осіб з росії — 77 млн євро;
  • 6 юридичних та 1 фізична особа з білорусі — 9 млн ​​євро.
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Нагадаємо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з росії на суму близько 5 млрд євро.
Угорщина, своєю чергою, заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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