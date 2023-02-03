Як змінилась вартість одного "квадрата" житла: ціни у різних районах Києва — Finance.ua

Як змінилась вартість одного "квадрата" житла: ціни у різних районах Києва Сьогодні 09:01 — Нерухомість

За рік вартість квадратного метра житла на вторинному ринку Києва зросла від 46 700 грн до 49 880 грн, у середньому на 3 180 грн.

Як розповів ріелтор-практик, гендиректор ріелторського об’єднання «Простор» Сергій Курганов, існує методика по обґрунтуванню стартової ціни на нерухомість на вторинному ринку житла.

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«Перед початком війни, за 2-3 дні, я робив аналітику по статистиці для клієнта. Зараз я порівняв ціни, які були у лютому 2022 і тепер. Можу сказати, що в доларовому еквіваленті ціни за „квадрат“ залишилися майже на тому ж рівні. Але враховуючи, що курс долара зріс майже вдвічі, то, відповідно, що у гривні квартири подорожчали — це факт. Наприклад, якщо трикімнатна квартира на Троєщині коштувала 100 тисяч доларів (2 млн 600 тис. грн), то зараз ті ж 100 тисяч доларів — це вже 4 млн 100 тисяч гривень», — пояснює експерт.

Ціни за «квадрат» житла у різних районах Києва:

Деснянський — 40 287 грн

Дарницький — 45 220 грн

Святошинський — 45 649 грн

Дніпровський — 47 067 грн

Подільський — 47 483 грн

Оболонський — 49 624 грн

Солом’янський — 50 651 грн

Шевченківський — 57 153 грн

Голосіївський — 57 646 грн

Печерський — 80 014 грн.

Попит

Експерт наголошує, що попитом в Києві і надалі будуть користуватися однокімнатні квартири, а також ті, що розташовані біля станцій столичного метро.

«На квартири біля метро завжди є попит. Правда, зараз стали менш популярні однокімнатні квартири на горішніх поверхах — відповідно через відключення електроенергії. Клієнти зупиняють свій вибір на нижніх поверхах, аби не довелося ходити пішки», — відзначає фахівець.

Будинки

Також він зазначає, що на тлі частих відключень електроенергії люди надають перевагу заміським будинкам, а не квартирам в місті.

«На заміські будинки дуже різко піднявся попит попри те, що зараз зима. А взимку цей сегмент ринку раніше був абсолютно непопулярним — бо біля заміського будинку треба прибирати сніг, опалювати його, утримувати в порядку. Зараз все змінилося, і спостерігається підвищений попит на таку нерухомість. За вартістю важко вивести якусь середню ціну. Наприклад, придатний для житття будинок з більш сучасними умовами, оздобленням, з наявністю твердопаливного котла, або іншого альтернативного джерела обігріву — камін, пічка, коштує в середньому 20-25 тисяч гривен. Це будинок середнього статусу площею 100 „квадратів“, якому від 5 до 15 років. Залежно від стану будинку, наповнення та місця розташуванням його вартість може сягати до 7 тисяч доларів на місяць. Але люди, які втомилися від регулярних відключень електроенергії в Києві, купують таку нерухомість. І попит на неї не зменшується вже третій місяць», — розповідає Сергій Курганов.

Як шукати реальну вартість житла

Сергій Курганов радить не піддаватись загальному ажіотажу, коли на кожному кроці починають говорити про начебто здорожчання житла. Не варто одразу залізати в Інтернет та читати всі поспіль оголошення на відомих ресурсах.

«Тут варто не забувати, що оголошення в Інтернеті — це лише пропозиція. Люди просто дають рекламу, що у них є квартира і вони просять за неї, наприклад, 50 тисяч доларів, і не більше. Тут варто орієнтуватись на базу реальних ріелторських угод. Ця інформація є найбільш цінною для тих, хто хоче продати або придбати квартиру. Оцінювати вартість квартири по оголошеннях в Інтернеті — це неправильно. На жаль, аналітику у нас роблять за оголошеннями в Інтернеті, а не за статистичними даними рієлторів», — резюмує експерт.

Ми раніше писали , що квартири на вторинному ринку продаються набагато активніше, ніж у новобудовах, кажуть рієлтори.

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У категорії житла з «вторинки» навіть під час війни, є категорії людей, які хочуть як продати, так і купити нерухомість. Одним, наприклад, потрібно виїхати за кордон. Інші переїжджають із небезпечних регіонів до відносно безпечного Києва. І якщо є заощадження, то купують тут житло. Тобто якийсь попит все одно є. Хоча він, звісно, не такий, як до повномасштабного вторгнення.

Довідка Finance.ua:

Мінімальна вартість за 1-кімнатну квартиру, вторинний ринок по районах:

Святошинський, Дніпровський та Дарницький райони — $20 000;

Деснянський район — $25 000;

Солом’янський, Подільський райони — $25 000;

Оболонський, Голосіївський райони — $30 000;

Шевченківський район — $35 000;

Печерський район — $40 000.

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