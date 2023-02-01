Скільки зараз коштують квартири в Києві: ціни на первинному та вторинному ринку — Finance.ua

Скільки зараз коштують квартири в Києві: ціни на первинному та вторинному ринку Сьогодні 09:07 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштують квартири в Києві: ціни на первинному та вторинному ринку

Після початку повномасштабного вторгнення росії ринок нерухомості у Києві впав до нуля. Пізніше почалося відновлення: люди знову почали продавати й купувати житло.

Але експерти кажуть, що ринок нерухомості ще далекий від довоєнного: житло в новобудовах Києва купують буквально у поодиноких випадках. Основна частина продажу — це вторинне житло.

Скільки коштує купити квартиру в Києві цієї зими і як працює ринок нерухомості під час війни — читайте далі.

Мінімальний попит. Що відбувається на ринку новобудов

Попит на квартири у новобудовах Києва залишається низьким. Забудовники не поспішають знижувати ціни і сподіваються, що через кілька місяців ситуація покращиться і вони знову зможуть продавати житло, сказала в коментарі РБК-Україна Світлана Бащук із компанії Legion Real Estate.

«Якщо порівнювати з попитом до 24 лютого минулого року, коли почалося вторгнення росії, то зараз житло в новобудовах фактично не продається. Це стосується і квартир, і заміського житла. Серед причин — зростання цін на ремонти, в які ще потрібно вкластися, щоб здати будинок клієнтам», — каже вона.

Столичний ріелтор Олександр Бойко підтверджує: незважаючи на те, що вже майже рік ринок нерухомості України перебуває на стадії мінімальної активності, він продовжує працювати.

«Працюють фінансові установи — банки, які надають фізичним особам кредит на купівлю житла за різними програмами», — каже експерт.

У жовтні 2022 року запрацювала програма «єОселя»: лікарі, вчителі, військові та деякі інші категорії громадян можуть отримати кредити на житло лише під 3%. За словами ріелторів, ця програма має великий попит, і вже є багато охочих. Світлана Бащук каже, що насамперед у рамках програми цікавляться заміським житлом, яке дешевше, ніж у Києві.

Водночас, за останні місяці після осені покупців стало значно менше, каже Олександр Бойко.

«На мою думку, зараз вдалий час для придбання нерухомості, тому що можна отримати хорошу знижку від продавців у розмірі навіть не менше ніж 20% для нерухомості комфорт-класу», — вважає він.

Він вважає, що після завершення бойових дій зросте попит на нерухомість, розширяться програми кредитування. Але це також спричинить зростання цін. Далі купуватимуть насамперед найдешевше житло.

«Це буде, звичайно, після припинення обстрілів столиці та інших міст. Але також потрібно розуміти, що люди завжди купували і купуватимуть нерухомість і надалі», — додає рієлтор.

Середня ціна м² у новобудовах по районах на початок 2023 року

Деснянский район — 34 200 грн;

Святошинский район — 38 800 грн;

Дніпровський район — 39 300 грн;

Дарницький район — 39 700 грн;

Солом’янський район — 40 000 грн;

Оболонский район — 44 500 грн;

Голосіївський район — 46100 грн;

Подільський район — 61 800 грн;

Шевченківський район — 65 200 грн;

Печерський район — 107 700 грн.

Вторинний ринок. Скільки коштують квартири в Києві

Квартири на вторинному ринку продаються набагато активніше, ніж у новобудовах, кажуть рієлтори.

«У категорії житла з „вторинки“ навіть під час війни, є категорії людей, які хочуть як продати, так і купити нерухомість. Одним, наприклад, потрібно виїхати за кордон. Інші переїжджають із небезпечних регіонів до відносно безпечного Києва. І якщо є заощадження, то купують тут житло. Тобто якийсь попит все одно є. Хоча він, звісно, не такий, як до повномасштабного вторгнення», — каже вона.

За спостереженнями фахівців, квартири на вторинному ринку можна купити дешевше, ніж пишуть оголошення. Продавці мають шанси продати житло, якщо дають хороші знижки. Через досить низький попит зараз на ринку є великий вибір житла і доступні різні варіанти фактично на будь-який смак.

На прохання РБК-Україна рієлтор Олександр Бойко наводить мінімальні ціни за пропоновані на вторинному ринку квартири.

Мінімальна вартість за 1-кімнатну квартиру, вторинний ринок по районах:

Святошинський, Дніпровський та Дарницький райони — $20 000;

Деснянський район — $25 000;

Солом’янський, Подільський райони — $25 000;

Оболонський, Голосіївський райони — $30 000;

Шевченківський район — $35 000;

Печерський район — $40 000.

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