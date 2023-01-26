Ціни на квартири в Києві значно змінилися: скільки зараз коштує «квадрат» — Finance.ua

Ціни на квартири в Києві значно змінилися: скільки зараз коштує «квадрат» Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Ціни на квартири в Києві значно змінилися: скільки зараз коштує «квадрат»

За останні пів року в українській столиці значно змінилися ціни на нерухомість. Так, згідно зі статистикою порталу M2 Bomber , вартість «квадрату» на вторинному ринку Києва впала на 4000 грн.

Якщо ще 6 місяців тому середня ціна за квадратний метр становила 53 865 грн, то наразі вона знизилася до 49 880 грн. Таким чином, з 26 липня 2022 року до 24 січня 2023 ціни впали на 7,4%.

Якщо ж брати до уваги останній місяц, то падіння цін є значно менш помітним. У січні у середньому за «квадрат» просять на 386 грн менше — не 50 266 грн, як це було у грудні, а 49 880 грн.

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Аналітики кажуть, що попри це здешевлення, за рік ціни на столичну «вторинку» зросли з 46 700 грн до 49 880 грн (у середньому +3 180 грн).

Ціни за «квадрат» житла у різних районах Києва:

Деснянський — 40 287 грн;

Дарницький — 45 220 грн;

Святошинський — 45 649 грн;

Дніпровський — 47 067 грн;

Подільський — 47 483 грн;

Оболонський — 49 624 грн.



Солом’янський — 50 651 грн;

Шевченківський — 57 153 грн;



Голосіївський — 57 646 грн;



Печерський — 80 014 грн.

Довідка Fiannce.ua:

як свідчить статистика, за рік в Одесі ціни на квадрати зросли на 48,3% 40,8 тис. грн. У Львові квартири подорожчали на 63,1%, проте тут був попит через відносну безпеку регіону. Детально про те, як змінилися ціни та попит;

попри найбільші блекаути, що стались у столиці в грудні, люди продовжують орендувати квартири на високих поверхах. Аналітики Bird розповіли, чи змінилися запити в киян при оренді квартир, та публікують традиційну статистику.

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