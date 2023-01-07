Як змінилися ціни і попит на квартири: підсумки девелоперів — Finance.ua

Як змінилися ціни і попит на квартири: підсумки девелоперів Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Як змінилися ціни і попит на квартири: підсумки девелоперів

Попит на ринку нерухомості, що за рік упав на 90-95% на тлі повномасштабної війни, красномовно показує стан справ на ньому.

Про це розповів засновник компанії M4U Володимир Даниленко, повідомляє Економічна правда

Попри колосальне падіння попиту, забудовники не стали знижувати ціни, навіть вартість квадратного метра продовжувала зростати пропорційно собівартості будівництва або навіть швидше.

Що з цінами та попитом

У Києві квадратний метр подорожчав на 34,4% до 60,4 тис. грн порівняно із січнем, у Київській області — на 32,9% до 31,6 тис. грн

В Одесі ціни на квадрати зросли на 48,3% 40,8 тис. грн.

У Львові квартири подорожчали на 63,1%, проте тут був попит через відносну безпеку регіону.

Варто також зазначити, що, незважаючи на практично нульовий попит, більшість забудовників відновили будівельні роботи на майданчиках, головним чином, щоб виконати зобов’язання перед інвесторами. За даними M4U, до листопада 2022 року в Києві відновили роботу 185 майданчиків із 221 активних на початку року, що становить 83,7%. У Київській області роботи та продажі відновили 77,5% будівельних майданчиків (204 з 263). В Одесі активні 75% проєктів, розпочатих до війни (135 із 180). У Львові працюють 212 будівельних майданчиків, у січні їх було 218.

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Підбиваючи підсумки року, девелопери відзначають: «Вижили — і добре». Забудовники розраховують на відкладений попит. Самі ж клієнти цікавляться нерухомістю, проте через війну не поспішають укладати угоди. У будівельних компаніях розраховують, що війна закінчиться до літа 2023 року, і вони будуть залучені до відновлення зруйнованих міст, кварталів та об’єктів інфраструктури.

Як повідомлялось раніше, за даними Фонду держмайна, в Україні за час повномасштабної війни було здійснено 52,6 тисячі угод з продажу нерухомості. Цей показник у 4,6 разів менший за показник в аналогічний період минулого року.

У свою чергу, у Нацбанку у звіті про фінансову стабільність за друге півріччя 2022 року зазначили, що попит на житло в Україні залишається слабким і нестійким і залежить від кількості обстрілів з боку російських окупантів. Крім того, через низькі темпи нового будівництва, а також велику кількість зруйнованих будинків, очікується суттєве зниження пропозицій на ринку житла найближчим часом, а після завершення війни — дефіцит його на ринку.

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