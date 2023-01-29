У двох областях України найвигідніше вкладати гроші в житло — Finance.ua

У двох областях України найвигідніше вкладати гроші в житло Сьогодні 14:12 — Нерухомість

Експерти проаналізували, як змінився український ринок житлової нерухомості за 2022 рік, та повідомили, що найвигідніше інвестувати в помешкання в Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Найбільший інтерес до житла як на первинному ринку, так і на вторинному залишився в Київській області, про це йдеться в дослідженні від «OLX Нерухомість».

За словами аналітиків, найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців спостерігалося в Київській (67 тис. 962 оголошення), Одеській (35 тис. 709) та в Івано-Франківській областях (20 тис. 454). А от на вторинці трійку лідерів після Київщини (245 тис. 945 оголошень) та Одещини (151 тис. 157) замкнула Дніпропетровська область (92 тис. 263).

При цьому, найбільший вибір на вторинному ринку житла впродовж 2022 року був серед квартир житлового фонду від 2011 року — 359 тис. 157 пропозицій на всій території України.

«Так звані хрущовки опинилися на другому місці за популярністю — 114 тис. 003 оголошення. Трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х-90-х років — 104 тис. 161 оголошення. Відповідно, до цих трьох типів житла спостерігався і найбільший інтерес серед потенційних покупців», — йдеться у повідомленні.

Експерти підкреслили, що зважаючи на ризики, пов’язані з війною, а також негайну потребу в готовому для проживання приміщенні, українці минулого року значно більше цікавилися покупкою житла на вторинному ринку. Так, найбільший інтерес як до первинки, так і до вторинки залишився на Київщині. Однак останнім типом житла пошукачі цікавилися уп’ятеро частіше: майже 799 тисяч разів проти 156 тисяч.

«Якщо аналізувати попит, то географія відгуків на квартири на етапі будівництва змістилася західніше, оскільки чим далі від фронту, тим більше українці готові вкладати кошти в забудову. Натомість, найбільше відгуків на готові квартири від власників впродовж року спостерігалось переважно у великих містах-мільйонниках», — йдеться у дослідженні.

За підрахунками аналітиків, за рік середня вартість квадратного метра житла зросла приблизно на третину.

Якщо детальніше аналізувати ціни на квартири на етапі будівництва, то, за словами експертів, найвигідніше інвестувати в помешкання на Хмельниччині та Івано-Франківщині.

Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022 в цих регіонах була найнижчою в країні — 22 тис. 108 грн/м² і 23 тис. 312 грн/м² відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 тис. 829 грн/м², а на Закарпатті та Львівщині — 38 тис. 688 грн/м² та 39 тис. 296 грн/м² відповідно.

«На вторинному ринку розподіл наступний: найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 тис. 581 грн/м² і 17 тис. 130 грн/м²). Своєю чергою, на Дніпропетровщині ціна квадратного метра становить близько 24 тис. 218 грн, на Львівщині — 34 тис. 137 грн, найвищі ціни на Київщині — близько 41 тис. 872 грн/м²», — йдеться у матеріалі.

УНІАН За матеріалами:

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