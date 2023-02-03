Vodafonе піднімає тарифи та скасовує «безлім» на Telegram — Finance.ua

Vodafonе піднімає тарифи та скасовує «безлім» на Telegram Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Vodafonе піднімає тарифи та скасовує «безлім» на Telegram

Мобільний оператор Vodafone піднімає вартість тарифних планів. Йдеться про плани, вказані на сайті оператора, які можна підключити за передплатою. На контрактні плани теж чекають зміни, але вони несуттєві.

Так, за інформацією оператора , з 10 лютого клієнтам Vodafone слід очікувати кількох змін.

SuperNetStart

Тарифний план SuperNet Start змінюється з 145 грн до 175 грн/місяць.

Водночас оператор надасть більше Інтернету — з 10 до 15 ГБ.

За умови, що тариф проплачено заздалегідь на пів року чи рік, його вартість не змінюється, а бонуси зростають. Online PASS буде доступним і далі. До нього додаються Duolingo та Coursera.

А от Telegram більше не входитиме у безкоштовні додатки, а стягуватиме «мегабайти» згідно з пакетом послуг.

SuperNet Pro

Тарифний план SuperNet Pro змінюється від 205 до 245 грн/місяць.

Кількість Інтернету зросте із 25 до 30 ГБ.

У Online PASS додаються Duolingo та Coursera, а також додаються Reddit та Canva.

А Telegram більше не входитиме у безлім.

SuperNet Unlim

Користувачі тарифного плану SuperNet Unlim з 10 лютого сплачуватимуть на 60 гривень більше — ціна зросте з 300 грн до 360/місяць .

. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості: з 50 до 60 ГБ, далі — 0,8 Мбіт/c.

Якщо підключено послугу Рік без абонплат, то до її закінчення тариф не зростатиме, а ось бонуси зростуть.

Joice

Абоненти з тарифом Joice платитимуть 170 грн замість 145 грн на місяць .

. Вартість тарифу з послугою Joice MAXXX складатиме 185 грн.

А ось учасникам акції «Онлайн-опір» тариф не зміниться до кінця акції — 135 грн. А після завершення складе 185 грн/міс.

Для абонентів контрактної форми тарифи не змінюються за винятком одного — Telegram виключається із переліку додатків, на які є безлімітний інтернет. Натомість додають Duolingo та Coursera.

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