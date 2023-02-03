Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати — Finance.ua

Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

Відома американська корпорація Procter&Gamble внесена до списку міжнародних спонсорів війни через те, що P&G досі працює в росії, сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам.

Інформація про це з’явилася на сайті проєкту « Війна та санкції» від Національного агентства із запобігання корупції.

Що відомо про діяльність Procter & Gamble у росії

У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити на ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає коштів у розвиток бізнесу на території рф.

Незважаючи на це, бізнес P&G все ще діє та розвивається в росії. Зокрема, на території рф продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником миючих засобів для P&G, і завод з виготовлення лез і бритв.

Таким чином «Проктер енд Гембл» продовжує заробляти на ринку росії і робити внесок у держбюджет країни-агресора.

За даними НАЗК, лише за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

Яку продукцію випускає Procter & Gamble

Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:

Gillette

Fairy

Tide

Ariel

Lenor

Mr. Proper

Pampers

Always

Head & Shoulders

Pantene

Old Spice

Hugo Boss

Max Factor

Duracell

Naturella

Venus

Discreet

Tampax

Oral-B

Blend-a-med

У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії росії проти нашої країни українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перерахованих брендів, а також іншої продукції Проктер енд Гембл.

Які корпорації досі працюють у росії

«На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та військово-промисловий комплекс держави-агресора», — говорить голова НАЗК Олександр Новіков.

Серед відомих нам компаній:

OpenWay Group

Danieli

TMS Tankers Ltd.

Minerva Marine Inc.

Thenamaris Ships Management

Delta Tankers Ltd.

Dynacom Tankers Management, Ltd.

Leroy Merlin

Mondi Group/Mondi PLC

eKassir

Liberian International Ship & Corporate Registry

Bonduelle.

«Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, щоб убезпечити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни», — додає голова НАЗК.

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