Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати — Finance.ua

Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати
Відома американська корпорація Procter&Gamble внесена до списку міжнародних спонсорів війни через те, що P&G досі працює в росії, сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам.
Інформація про це з’явилася на сайті проєкту «Війна та санкції» від Національного агентства із запобігання корупції.
Що відомо про діяльність Procter & Gamble у росії
У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити на ньому лише товари для здоров’я та гігієни.
Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає коштів у розвиток бізнесу на території рф.
Незважаючи на це, бізнес P&G все ще діє та розвивається в росії. Зокрема, на території рф продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником миючих засобів для P&G, і завод з виготовлення лез і бритв.
Таким чином «Проктер енд Гембл» продовжує заробляти на ринку росії і робити внесок у держбюджет країни-агресора.
За даними НАЗК, лише за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.
Яку продукцію випускає Procter & Gamble
Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:
- Gillette
- Fairy
- Tide
- Ariel
- Lenor
- Mr. Proper
- Pampers
- Always
- Head & Shoulders
- Pantene
- Old Spice
- Hugo Boss
- Max Factor
- Duracell
- Naturella
- Venus
- Discreet
- Tampax
- Oral-B
- Blend-a-med
У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії росії проти нашої країни українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перерахованих брендів, а також іншої продукції Проктер енд Гембл.
Які корпорації досі працюють у росії
«На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та військово-промисловий комплекс держави-агресора», — говорить голова НАЗК Олександр Новіков.
Серед відомих нам компаній:
- OpenWay Group
- Danieli
- TMS Tankers Ltd.
- Minerva Marine Inc.
- Thenamaris Ships Management
- Delta Tankers Ltd.
- Dynacom Tankers Management, Ltd.
- Leroy Merlin
- Mondi Group/Mondi PLC
- eKassir
- Liberian International Ship & Corporate Registry
- Bonduelle.
«Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, щоб убезпечити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни», — додає голова НАЗК.
Поділитися новиною