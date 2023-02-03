Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати — Finance.ua
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Спонсори війни: які товари українцям краще не купувати

Фондовий ринок
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Відома американська корпорація Procter&Gamble внесена до списку міжнародних спонсорів війни через те, що P&G досі працює в росії, сплачує податки до російського держбюджету та сприяє мобілізаційним заходам.
Інформація про це з’явилася на сайті проєкту «Війна та санкції» від Національного агентства із запобігання корупції.
Що відомо про діяльність Procter & Gamble у росії
У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити на ньому лише товари для здоров’я та гігієни.
Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає коштів у розвиток бізнесу на території рф.
Незважаючи на це, бізнес P&G все ще діє та розвивається в росії. Зокрема, на території рф продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником миючих засобів для P&G, і завод з виготовлення лез і бритв.
Таким чином «Проктер енд Гембл» продовжує заробляти на ринку росії і робити внесок у держбюджет країни-агресора.
За даними НАЗК, лише за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.
Яку продукцію випускає Procter & Gamble
Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:
  • Gillette
  • Fairy
  • Tide
  • Ariel
  • Lenor
  • Mr. Proper
  • Pampers
  • Always
  • Head & Shoulders
  • Pantene
  • Old Spice
  • Hugo Boss
  • Max Factor
  • Duracell
  • Naturella
  • Venus
  • Discreet
  • Tampax
  • Oral-B
  • Blend-a-med
У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії росії проти нашої країни українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перерахованих брендів, а також іншої продукції Проктер енд Гембл.
Які корпорації досі працюють у росії
«На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та військово-промисловий комплекс держави-агресора», — говорить голова НАЗК Олександр Новіков.
Серед відомих нам компаній:
  • OpenWay Group
  • Danieli
  • TMS Tankers Ltd.
  • Minerva Marine Inc.
  • Thenamaris Ships Management
  • Delta Tankers Ltd.
  • Dynacom Tankers Management, Ltd.
  • Leroy Merlin
  • Mondi Group/Mondi PLC
  • eKassir
  • Liberian International Ship & Corporate Registry
  • Bonduelle.
«Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, щоб убезпечити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни», — додає голова НАЗК.
За матеріалами:
РБК-Україна
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