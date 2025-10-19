У вересні зросла кількість українських IT-компаній Сьогодні 18:16

У вересні зросла кількість українських IT-компаній

У вересні в українському IT-секторі з’явилася 441 юридична особа, що на 136 більше, ніж у серпні. Наразі IT-компанії складають близько 13,2% від усіх нових юридичних осіб, яких зареєстрували 3337.

Про це свідчать дані із системи YC. Market, пише DOU.

«Інформацію шукали за КВЕДами 62.0 (Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність) та 63.0 (Надання інформаційних послуг), оскільки вони найпопулярніші серед IT-фахівців», — зазначають аналітики.

Лідери за кількістю нових компаній:

Київ

Львівська обл.

Дніпропетровська обл.

Харківська обл.

Водночас у Херсонській, Донецькій та Луганській областях протягом місяця нових IT-компаній не з’явилося.

Припинили діяльність 6 IT-суб'єктів. Зокрема 2 у Києві, та по одній у Закарпатській, Івано-Франківській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Скільки IT-ФОПів відкрилося у вересні

У вересні айтівці відкрили 3092 ФОП, а закрили 3065. Відкриті IT-ФОПи становлять 10.8% від загальної кількості у вересні (28 698).

Як і у випадку з компаніями, найбільше реєстрацій було у Києві (+588), на Львівщині (+296), Дніпропетровщині (+325) та Харківщині (+236). У тих самих регіонах фіксують найбільше закриттів IT-ФОПів.

Раніше Finance.ua писав , що за січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.

Найактивнішими іноземними підприємцями є громадяни Азербайджану (229 фопів, 14%), росії (222, 14%) та Узбекистану (160, 10%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.