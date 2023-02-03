Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС — Finance.ua

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Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС

Казна та Політика
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Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС
Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС
За підсумками спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві в четвер було підписано угоду про участь України в програмі ЄС «Єдиний ринок».
Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів — розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки», — прокоментував він.
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Також Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.
Семирічна (2021-2027) програма «Єдиний ринок» покликана спростити доступ до ринків країн ЄС, сприяти бізнесу та його розвитку, конкурентоспроможності й стійкості компаній та цілих секторів економіки.
У грудні 2022 року Рада ЄС запропонувала Європейській комісії підготувати покроковий план для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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