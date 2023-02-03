Податкову реформу проведуть у 2023-му: вона зачепить зарплати кожного українця — Finance.ua

Податкову реформу проведуть у 2023-му: вона зачепить зарплати кожного українця Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

Податкову реформу проведуть у 2023-му: вона зачепить зарплати кожного українця

Робота над законопроектом про податкову реформу в Україні добігає кінця, після погодження з Міжнародним валютним фондом проект буде передано до Верховної Ради. Тому реформу буде проведено вже цього року.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислава Шурма.

Мета реформи

Проведення податкової реформи усуне корупцію в податковій сфері та вирівняє умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку.

«Є безліч бізнесменів, які платять зарплати у конвертах. І я розумію, наскільки вам складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони заощаджують 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх у рівне становище», — пояснив Шурма.

За його словами, робота над законопроектом про податкову реформу невдовзі буде завершена. Документ передадуть на розгляд парламенту після узгодження з міжнародними партнерами, насамперед із Міжнародним валютним фондом.

«Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа — це фундаментальна, правильна річ, і вона обов’язково буде проведена вже цього року», — наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Що передбачає нововведення:

реформа передбачає зниження ставок прибуткового податку, фактично ліквідацію ЄСВ, зниження ставки ПДВ та заміну податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал. Наразі йдеться про те, щоб знизити ставки приблизно вдвічі (до близько 10%). Як пише Обозреватель,реформа передбачаєзниження ставки ПДВ та заміну податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал. Наразі йдеться про те, щоб знизити ставки приблизно вдвічі (до близько 10%).

Введення тимчасових «компенсаторів». Різке зниження податків призведе до зниження податкових надходжень. Щоб цього не допустити, в офісі президента розглядають компенсатори. Наприклад, додатковий податок на готівку, заборона продавати алкоголь та цигарки готівкою, заборона «зарплатних ФОПів» (коли ФОП відкривають для мінімізації податкових відрахувань).

ОП працює й над іншими ініціативами

За його словами, Офіс Президента працює й над іншими ініціативами, які мають полегшити ведення бізнесу в нашій країні.

Зокрема, до Верховної Ради внесено законопроект, який дасть змогу в режимі електронного декларування передавати землю сільськогосподарського призначення під промислові, енергетичні, логістичні чи будівельні об’єкти.

Також заплановано розгляд проекту закону, який зобов’яже обленерго надавати вільні потужності для під’єднання нових промислових об’єктів і таким чином усуне практику хабарництва з боку обленерго.

Крім того, як зазначив Ростислав Шурма, на покращення інвестиційного клімату вплине активізація боротьби з корупцією.

«Усі бачать, що відбувається останнім часом щодо боротьби з корупцією. Я можу всіх запевнити, що це лише початок системної роботи. Це довгий процес, але він обов’язково буде доведений до кінця, оскільки є принципове рішення Президента України знищити корупцію під корінь», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

раніше Шурма повідомляв, що у експертів з провідних міністерств ще немає чіткої позиції щодо майбутніх ставок податків. «Ми абсолютно від них (податкових ставок „10-10-10“. — Ред.) не відмовляємось, але й „10-10-10“ не є догмою. Якщо ми зрозуміємо, що компроміс — це „9-11-12“, то добре. Тобто не є самоціллю зробити цифру 10 <...>. Буде певний компроміс, і я не виключаю, що це може бути й по 10%, але це ще поки предмет дискусії», — зауважив Шурма;

— Ред.) не відмовляємось, але й не є догмою. Якщо ми зрозуміємо, що компроміс — це то добре. Тобто не є самоціллю зробити цифру 10 <...>. Буде певний компроміс, і я не виключаю, що це може бути й по 10%, але це ще поки предмет дискусії», — зауважив Шурма; реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.



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