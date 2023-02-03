Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи — Finance.ua
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Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи

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Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи
Євросоюз має намір перейти на цифрові шенгенські візи
Європейський парламент схвалив план переходу на цифрові візи. Це означає, що подаватися на Шенген скоро, можливо, дозволять і онлайн.
Про це пише Schengen Visa Info.

ЄС планує перейти на цифрові шенгенські візи

Новим законом члени Євросоюзу хочуть модернізувати процес подання на візи та зробити його однаковим для всіх країн. У заяві парламенту кажуть, що це також «підвищить безпеку та прискорить процес подання».
За даними парламенту ЄС, звіт про цифровізацію візових процедур у Шенгенській зоні було прийнято 34 голосами «за», п’ятьма «проти» та 20 утрималися.
Коментуючи схвалення, Європарламент заявив, що цифрові візові заявки прискорять процес, зменшать зусилля та витрати, необхідні для подання заявки, і сприятимуть безпеці.
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Також підкреслили, що цифровізація процесу подачі заяв на візу забезпечить послідовну практику в усьому ЄС. Завдяки оцифровці візових заявок для Шенгенської зони візові заявки будуть оброблятися на єдиній онлайн-платформі, яка дозволить заявникам знати, яка країна отримає їхню заявку.
"Ми хочемо запропонувати сучасне, зручне цифрове рішення для подання заявок на отримання візи до ЄС разом зі спрощеними процедурами подачі заявок",— підкреслив Матьяж Немец.
Подробиць щодо проєкту поки що не публікують. Наступний етап — старт переговорів між країнами-членами ЄС щодо деталей.
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За матеріалами:
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