Оформлення польської національної візи поштою: детальна інструкція — Finance.ua

Оформлення польської національної візи поштою: детальна інструкція Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Оформлення польської національної візи поштою: детальна інструкція

Питання оформлення польської національної візи без приїзду на територію України стає все більш актуальним для українців, що мешкають у Польщі. Наразі існує можливість оформити її без власної присутності, якщо відправити пакет документів через поштовий сервіс Meest Express. Детальною інструкцією від Львівського візового центру поділилися екперти порталу visitukraine.today.

Хто з українців має право оформити польську національну візу поштою

Послуга оформлення візи поштою доступна лише для громадян України, які:

мають чинне запрошення на роботу у Польщі;

володіють запрошенням на навчання у ВНЗ країни;



є власником приватної фірми у Республіці Польща;



оформили Карту Поляка та на її підставі планують подати документи на національну візу.



Звертніть увагу, що поштою можна оформити виключно польську національну візу. Подати документи на Шенгенську візу та дозвіл на малий прикордонний рух можна лише у Генеральному консульстві Республіки Польща.

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Перший етап — Реєстрація на оформлення документів

Заповніть реєстраційну форму на сайті Е-konsulat та отримайте кінцеву дату подачі документів.

Другий етап — Підготуйте необхідні документи

Візова анкета — заповніть її на сайті Е-konsulat, роздрукуйте та поставте власний підпис у двох відповідних полях на третій сторінці. Фото розміром 3,5×4,5 см (кольорове).

Оригінал закордонного паспорта, який був виданий упродовж останніх 10 років та має мінімум дві вільні сторінки для візи.

Копія першої сторінки закордонного паспорта з фото та персональними даними.

Копія внутрішнього паспорта (всі сторінки з відмітками).

Поліс медичного страхування, який оформлений у страховій фірмі, поліси яких відповідають вимогам, зазначеним у Законі про іноземців. Поліс має бути дійсним на території Європейського Союзу упродовж усього терміну перебування в країні та покривати суму не менше 30 000 євро. Страховий поліс відправляється лише у вигляді копії або роздрукований екземпляр електронної версії. Чек про оплату за поліс відправляти не потрібно.

Документ, який підтвердить місце проживання у Польщі (запрошення чи бронювання готелю).

Документ, який підтвердить мету перебування у Польщі (розширений перелік за посиланням). Якщо запрошення наявне лише в електронному вигляді — достатньо відправити його друковану копію, у разі наявності оригіналу з мокрими печатками — необхідно надати оригінал.

Згода на обробку персональних даних, підписана заявником.

Фінансове забезпечення на період навчання (для студентів).



Важливо! Ваш паспорт повинен буде дійсним ще упродовж 3 місяців після завершення запланованого терміну перебування у Польщі. Тобто, якщо ви оформляєте візу на період с 1 січня 2023 року по 1 липня 2023, то паспорт повинен бути дійсним мінімум до 1 жовтня 2023.

Третій етап — сплатити сервісний збір Візового центру

Збір за оформлення документів на візу до Польщі можна сплатити через сервіс EasyPay або Кредобанк. Лише зазначені фінансові установи приймають оплату за надані послуги. Платежі, здійснені в інших установах не будуть враховані.

Четвертий етап — Відправити документи за допомогою поштової служби «Meest Express»

Анкета до Візового центру у Львові та документи у зворотному напрямку пересилаються кур’єром компанії. Перед відправленням документів необхідно створити транспортну декларацію за посиланням . Ідентифікаційний номер декларації буде автоматично переданий до візового центру. За ним ви зможете відстежувати своє відправлення.

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Перед відправленням документів необхідно сплатити за послуги поштової компанії у сумі 495 гривень (в обидві сторони) через сервіс EasyPay або платіжний термінал компанії.

До пакета документів обов’язково додайте чек на оплату послуг поштової компанії. Документи не будуть прийняті до роботи, якщо Візовий центр не отримає підтвердження оплати.

П’ятий етап — Опрацювання заявки та повернення документів

Поштова компанія доставить ваші документи до візового центру. Якщо пакет документів повний — візовий центр візьме його в роботу. Візова заява буде передана на розгляд Консульству. Після опрацювання анкети та оформлення візи ваш паспорт повернеться до вас через службу «Meest Express» на адресу, яка була попередньо підтверджена вами для отримання.

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