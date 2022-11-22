У Польщі запрацюють термінали iBox, через які можна поповнювати українські картки — Finance.ua

У Польщі запрацюють термінали iBox, через які можна поповнювати українські картки Сьогодні 11:27 — Фондовий ринок

За підтримки компанії Мastercard, редакція Finance.ua ділиться цікавими новинами та інсайтами із виступів експертів на конференції FinTech 2022.

Айбокс Банк зареєстрував у Польщі фінансову компанію iBox та отримав ліцензію польського Національного банку на розвиток регіону ПТКС — програмно-технічними комплексами самообслуговування (платіжними терміналами). Через них можна буде поповнювати картки українських банків.

Про це під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповіла CEO міжнародної платіжної системи LEO та голова наглядової ради Айбокс Банку Альона Шевцова.

«З усіма галереями (так у Польщі називають ТРЦ. — Ред.) ми підписали договори, які дозволяють розміщення наших терміналів, можливість доступу для інкасації. Топ-10 українських банків з емісії карток вийшли з нами на зв’язок і пропонують угоди поповнення своїх українських карток у Варшаві», — зазначила вона.

Окрім того, у польських терміналах будуть представлені всі мерчанти, які зараз є на терміналах в Україні.

«Це понад тисячу ексклюзивних договорів з унікальними умовами для Айбокс Банку. Наприклад, тільки в терміналах Айбокс Банку ви можете поповнити monobank з комісією 0%. Такі ж умови будуть для українців у Варшаві: вони зможуть поповнити свою картку monobank, ПриватБанк у, Айбокс Банку з комісією 0%», — розповіла Альона Шевцова.

На уточнююче запитання Finance.ua голова наглядової ради Айбокс Банк у пояснила, що поповнити українську картку можна злотими — на рахунок прийдуть гривні. Конвертація відбуватиметься за картковим курсом «Злотий-гривня» емітента.

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