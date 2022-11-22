У Польщі запрацюють термінали iBox, через які можна поповнювати українські картки — Finance.ua

У Польщі запрацюють термінали iBox, через які можна поповнювати українські картки
За підтримки компанії Мastercard, редакція Finance.ua ділиться цікавими новинами та інсайтами із виступів експертів на конференції FinTech 2022.
Айбокс Банк зареєстрував у Польщі фінансову компанію iBox та отримав ліцензію польського Національного банку на розвиток регіону ПТКС — програмно-технічними комплексами самообслуговування (платіжними терміналами). Через них можна буде поповнювати картки українських банків.
Про це під час конференції FinTech Ukraine 2022, організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповіла CEO міжнародної платіжної системи LEO та голова наглядової ради Айбокс Банку Альона Шевцова.
«З усіма галереями (так у Польщі називають ТРЦ. — Ред.) ми підписали договори, які дозволяють розміщення наших терміналів, можливість доступу для інкасації. Топ-10 українських банків з емісії карток вийшли з нами на зв’язок і пропонують угоди поповнення своїх українських карток у Варшаві», — зазначила вона.
Окрім того, у польських терміналах будуть представлені всі мерчанти, які зараз є на терміналах в Україні.
«Це понад тисячу ексклюзивних договорів з унікальними умовами для Айбокс Банку. Наприклад, тільки в терміналах Айбокс Банку ви можете поповнити monobank з комісією 0%. Такі ж умови будуть для українців у Варшаві: вони зможуть поповнити свою картку monobank, ПриватБанку, Айбокс Банку з комісією 0%», — розповіла Альона Шевцова.
На уточнююче запитання Finance.ua голова наглядової ради Айбокс Банку пояснила, що поповнити українську картку можна злотими — на рахунок прийдуть гривні. Конвертація відбуватиметься за картковим курсом «Злотий-гривня» емітента.
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