День фінансів: платформа «Зроблено в Україні», кешбек за купівлю української продукції, криптовалюта чиновників — Finance.ua

День фінансів: платформа «Зроблено в Україні», кешбек за купівлю української продукції, криптовалюта чиновників Сьогодні 17:50

Понеділок, 26 лютого. Зеленський заявив про запуск економічної платформи «Зроблено в Україні» та державної програми кешбеку «Купуй українське».

«Зроблено в Україні». В Україні стартує економічна платформа «Зроблено в Україні». Президент Володимир Зеленський В Україні стартує економічна платформа «Зроблено в Україні». Президент Володимир Зеленський заявив , що між державою і бізнесом в Україні має бути узгоджено сучасний моральний договір: держава підтримує бізнес, а бізнес працює «по-білому» і не працює в росії.

За даними дослідження ЄБА, цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, український бізнес у 2023 році сплатив на 26% більше податків і зборів, ніж у 2022-му. Вона відмітила, що 90% українських компаній, які призупинили свою діяльність на початку великої війни, відновили її.

Кешбек за купівлю української продукції. Уряд Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Крім того, триває робота й над іншими державними програмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

Скорочення міністерств. Зеленський Зеленський заявив , що в Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідації цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету. Рішення прийматимуть вже навесні.

Водночас Україна 2024 року розраховує отримати €16 млрд від ЄС.

Демобілізація строковиків. Зеленський сьогодні Зеленський сьогодні підписав закон про демобілізацію військових строкової служби. Це означає, що військовослужбовців строкової військової служби, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільнятимуть з військової служби в запас.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в законопроєкті про мобілізацію збираються врахувати «позицію бізнесу». За результатами аудиту будуть зроблені відповідні висновки.

Швидке відновлення України. Відновлення України — це два великі треки. Один стосується повоєнного відновлення. Другий — план так званого швидкого відновлення. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко . Відновлення України — це два великі треки. Один стосується повоєнного відновлення. Другий — план так званого швидкого відновлення. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів , як у відновленні допоможуть заморожені активи рф.

Криптовалюта чиновників. Як Як повідомили аналітики Опендатабот, у 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою криптовалюти. Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції та прокуратурі. Найпопулярнішою криптовалютою залишився Bitcoin

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