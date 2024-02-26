Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка)

Криптовалюта
15
Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка)
Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка), Фото: freepik.com
У 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою криптовалюти. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій.
Про це свідчать дані Опендатабот.

Які посадовці найчастіше декларують криптовалюту

Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).
Читайте також
До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Популярність криптовалюти по регіонах

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64.
Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Найпопулярніша криптовалюта

Найпопулярнішою криптовалютою залишився Bitcoin — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій.
До порівняння, у 2021 році Bitcoin згадувався у 356 деклараціях.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомляв, що в деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

Довідка Finance.ua:

  • за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тис. осіб. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень;
  • попри війну, в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів. Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали.

Від $1 тис. для старту? На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.