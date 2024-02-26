Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту (інфографіка)
У 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою криптовалюти. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Які посадовці найчастіше декларують криптовалюту
Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).
До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).
Популярність криптовалюти по регіонах
По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64.
Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.
Найпопулярніша криптовалюта
Найпопулярнішою криптовалютою залишився Bitcoin — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій.
До порівняння, у 2021 році Bitcoin згадувався у 356 деклараціях.
Нагадаємо, раніше Опендатабот повідомляв, що в деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).
Довідка Finance.ua:
- за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тис. осіб. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень;
- попри війну, в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів. Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали.
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