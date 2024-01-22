Трамп заявив, що за його призедентства ніколи не буде цифрового долара — Finance.ua
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Трамп заявив, що за його призедентства ніколи не буде цифрового долара

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Трамп заявив, що за його призедентства ніколи не буде цифрового долара
Трамп заявив, що за його призедентства ніколи не буде цифрового долара
Під час передвиборчих поїздок по США колишній президент Дональд Трамп, виступаючи в місті Портсмут, штат штат Нью-Гемпшир, заявив про те, що «ніколи не допустить» появи цифрового долара Федеральної резервної системи США (CBDC).
Трамп запевнив аудиторію, що CBDC — зазіхання на свободу громадян, зокрема фінансову, з боку федерального уряду Штатів. Потенційним виборцям Трамп пообіцяв, що захистить «американців від урядової тиранії».
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Коли люди почали аплодувати, супроводжуючи слова Трампа оваціями, він сказав, що в Нью-Гемпширі живуть розумні люди. Трамп пояснив свою позицію щодо цифрового долара та обіцянки захистити громадян від його створення тим, що така валюта веде до тотального контролю над грошима людей.
«Як ваш президент, я ніколи не допущу створення цифрової валюти центрального банку. Така валюта дала б федеральному уряду — нашому федеральному уряду — абсолютний контроль над вашими грошима. Вони можуть забрати ваші гроші, і ви навіть не дізнаєтеся, що вони зникли», — заявив Трамп під час передвиборчого виступу.

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