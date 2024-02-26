«Моральний договір» між державою і бізнесом: подробиці від Президента — Finance.ua

«Моральний договір» між державою і бізнесом: подробиці від Президента Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

«Моральний договір» між державою і бізнесом: подробиці від Президента

Між державою і бізнесом в Україні має бути узгоджено сучасний моральний договір: держава підтримує бізнес, а бізнес працює «по-білому» і не працює в росії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на форумі «Зроблено в Україні».

«Ми маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом. Підприємництво передбачає найкращі якості: вміння організовувати життя, вміння організовувати відносини з іншими, щоб мати краще, більш приємне життя і почуватися впевненим у своєму завтра. Держава точно не має і не буде в цьому заважати. Усі підприємницькі успіхи однієї людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливе лише за умови, що бізнес працює чисто, „по-білому“, сплачує податки, старається створювати робочі місця і не працює в Росії та не допомагає їй у цій війні. Абсолютно зрозумілі моральні правила. Кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави», — сказав Президент.

За його словами, влада зараз докладає максимум зусиль для сприяння бізнесу. Так, зокрема, нині активно ведеться діалог з партнерами, щоб дати можливість для страхування воєнних ризиків усіх інвестицій.

Крім цього, уряд працює на багатьох напрямках, щоб зберегти і розширити можливості українського експорту. І важливою частиною роботи у питаннях підтримки бізнесу, за словами Зеленського, також є розробка та запровадження змін у державних інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу.

«Зокрема, Верховній Раді України треба провести реформу Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес», — підкреслив Зеленський.

І ще одним важливим напрямком роботи уряду у підтримці підприємництва є розробка конкретних державних програм, які дозволяють українському виробнику масштабувати роботу, розповів Президент. «Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва тощо», — додав він.

Президент відзначив важливість роботи і розвитку українських підприємств, щоб мати ресурс для перемоги у війні.

«Ми розпочинаємо нову сторінку нашої економічної історії, нашої економічної політики Made in Ukraine. Ми маємо перемогти, і це питання виживання. А щоб Україна мала необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українське споживання і український експорт, тобто українські підприємці», — заявив Зеленський.

Він подякував усім українським підприємцям, кожному, чий бізнес працює в Україні і створює робочі місця, за кожен товар і послугу, які вироблені в державі, усім, хто забезпечує економічну основу для її життя, для українських воїнів, тобто для досягнення наших цілей у війні.

«Кожен зараз має пам’ятати, що фронт у нас один і його витягують на собі наші воїни. Але щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною і сильною вся Україна, кожен, хто працює заради держави і людей», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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