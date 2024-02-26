Президент підписав закон про демобілізацію строковиків — Finance.ua

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Президент підписав закон про демобілізацію строковиків

Казна та Політика
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Президент підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про демобілізацію військових строкової служби.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Закон сьогодні підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і сам Зеленський.
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Нагадаємо, народні депутати 23 лютого ухвалили у першому читанні та в цілому законопроєкт № 11 035 про зміни щодо термінів строкової військової служби.
На початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах.

Деталі законопроєкту

Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас.
Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Зауважимо, що про мобілізованих за контрактом не йдеться.

Довідка Finance.ua:

  • Раніше Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих українських військових, які відслужили один рік. У відповіді на петицію вказується, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу».
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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