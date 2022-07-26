День фінансів: план щодо економії газу, санкції проти рф ще на пів року, нові ціни на «Зелену картку» — Finance.ua

День фінансів: план щодо економії газу, санкції проти рф ще на пів року, нові ціни на «Зелену картку» Вчора 17:50

У вівторок, 26 липня ЄС ухвалив план щодо економії газу та продовжив санкції рф ще на пів року.

План ЄС щодо економії газу. Країни-члени Країни-члени погодилися зменшити споживання на 15% порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п’ять років, на термін з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року з можливим подовженням до кінця травня. Заходи для виконання цілі країни можуть обирати на власний розсуд.

Також ЄС виділив Україні 1,6 мільярда євро на відбудову. Ці кошти надаються, аби допомогти Україні відремонтувати найнеобхіднішу пошкоджену інфраструктуру та відновити критично важливі проєкти.

Санкції проти рф. Рада ЄС вирішила Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців (до 31 січня 2023 року) санкції проти росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України. Наразі ці санкції складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

За даними Київської школи економіки (KSE), близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес у росії, 700 — призупинили діяльність.

Ціни на поліси «Зелена картка». Як стало відомо Finance.ua, МТСБУ перерахувало Як стало відомо Finance.ua, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів «Зелена картка», підвищивши їх на 26,3%. Востаннє тарифи переглядалися у липні 2022 року — тоді вартість полісів знизилася на 4,4%.

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При цьому аналітики пояснили, чому НБУ різко підвищив курс долара в Україні.

До речі, аби знайти відповіді на складні валютні питання ми залучили найкращих експертів та аналітиків аудиторсько-консалтингових компаній. Саме вони допоможуть учасникам Третього Всеукраїнського валютного форуму, що відбудеться 28 липня, розібратися у реальній ситуації на валютному ринку: спікери від НБУ розкажуть щодо курсу валюти та облікової ставки, а експерти дадуть свої прогнози та поради щодо валютних операцій.

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