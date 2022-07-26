В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка» — Finance.ua
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В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка»

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В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка»
В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка»
Відсьогодні, з 26 липня 2022 року, починають діяти нові тарифи на поліси «Зелена картка» для тих, хто виїжджає за кордон. Про це попередили у Моторно-транспортному страховому бюро України (МТСБУ).
Як стало відомо Finance.ua, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів «Зелена картка», підвищивши їх на 26,3%. Востаннє тарифи переглядалися у липні 2022 року — тоді вартість полісів знизилася на 4,4%.

Вартість полісів «Зелена картка»

За даними МТСБУ, ціна «Зеленої картки» в Україні на 15 днів для поїздок Європою:
  • для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше — 723 грн),
  • автобусів — до 3 429 грн (2 715 грн),
  • вантажних автомобілів — до 2 153 грн (1 705 грн);
  • мотоциклів — 365 грн (було 289 грн).
Вартість «Зеленої картки» на один місяць:
  • для легкових автомобілів — 1 453 грн (раніше 1 150 грн),
  • автобусів — 4 763 грн (3 772 грн),
  • вантажівок — 2 858 грн (2 263 грн);
  • мотоциклів — 503 грн (398 грн).
Вартість піврічного та річного полісів:
  • для легкових автомобілів — 6 451 грн та 7 986 грн відповідно,
  • автобусів — 16 673 грн та 30 964 грн,
  • вантажних автомобілів —13 529 грн та 25 534 грн відповідно;
  • мотоциклів — 2 183 та 2 676 грн відповідно.
Ціни на поліси для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів тепер становлять 665 грн, на один місяць — 978 грн, на півроку — 2 242 грн, на рік — 3 193 грн.
Також не зайвим буде нагадати, що на Finance.ua Страхування ми допомагаємо швидко й безпечно оформити страхові поліси онлайн за вигідними цінами. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
🔹 Зелена картка
🔹 Автоцивілка
🔹 КАСКО
🔹 Туристичне страхування
За матеріалами:
Finance.ua
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