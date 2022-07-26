В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка» — Finance.ua

В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка» Вчора 09:55 — Особисті фінанси

В Україні підвищили ціни на поліси «Зелена картка»

Відсьогодні, з 26 липня 2022 року, починають діяти нові тарифи на поліси «Зелена картка» для тих, хто виїжджає за кордон. Про це попередили у Моторно-транспортному страховому бюро України (МТСБУ).

Як стало відомо Finance.ua, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів « Зелена картка », підвищивши їх на 26,3%. Востаннє тарифи переглядалися у липні 2022 року — тоді вартість полісів знизилася на 4,4%.

Вартість полісів «Зелена картка»

За даними МТСБУ, ціна «Зеленої картки» в Україні на 15 днів для поїздок Європою:

для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше — 723 грн),

автобусів — до 3 429 грн (2 715 грн),

вантажних автомобілів — до 2 153 грн (1 705 грн);

мотоциклів — 365 грн (було 289 грн).

Вартість «Зеленої картки» на один місяць:

для легкових автомобілів — 1 453 грн (раніше 1 150 грн),

автобусів — 4 763 грн (3 772 грн),

вантажівок — 2 858 грн (2 263 грн);

мотоциклів — 503 грн (398 грн).

Вартість піврічного та річного полісів:

для легкових автомобілів — 6 451 грн та 7 986 грн відповідно,

автобусів — 16 673 грн та 30 964 грн,

вантажних автомобілів —13 529 грн та 25 534 грн відповідно;

мотоциклів — 2 183 та 2 676 грн відповідно.

Ціни на поліси для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів тепер становлять 665 грн, на один місяць — 978 грн, на півроку — 2 242 грн, на рік — 3 193 грн.

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