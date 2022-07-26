Аналітики пояснили, чому НБУ різко підвищив курс долара в Україні — Finance.ua
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Аналітики пояснили, чому НБУ різко підвищив курс долара в Україні

Валюта
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Рішення НБУ про послаблення офіційного курсу гривні було безальтернативним, адже підтримання довоєнного курсу гривні до долара потребувало значних інтервенцій.
Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.
«Національний банк вимушений був одноразово провести значну девальвацію гривні, щоб зменшити дисбаланси валютного ринку в умовах війни й зменшити тиск на валютні резерви. По суті, таке рішення було безальтернативним, адже підтримання довоєнного курсу гривні до долара потребувало значних інтервенцій, що останніми тижнями вже зросли до майже 1 млрд дол. на тиждень», — сказано в повідомленні.
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Аналітики зазначили, що зміна офіційного курсу призвела до нових коливань і на готівковому ринку. Готівковий курс обміну в найбільших роздрібних банках ослабився з 35,75-37,14 грн/дол. минулого понеділка до 37,44-38,83 грн/дол. у п’ятницю.

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«Також банки оновили карткові курси валют: вони були скориговані та наближені до нового офіційного. Як наслідок, у десяти найбільших банках — емітентах платіжних карток середні курси долара США послабшали за тиждень з 32,5-34,9 грн/дол. до 36,6-37,05 грн/дол.», — йдеться у повідомленні.
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За матеріалами:
УНІАН
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