Аналітики пояснили, чому НБУ різко підвищив курс долара в Україні — Finance.ua

Аналітики пояснили, чому НБУ різко підвищив курс долара в Україні Вчора 14:00 — Валюта

Рішення НБУ про послаблення офіційного курсу гривні було безальтернативним, адже підтримання довоєнного курсу гривні до долара потребувало значних інтервенцій.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

«Національний банк вимушений був одноразово провести значну девальвацію гривні, щоб зменшити дисбаланси валютного ринку в умовах війни й зменшити тиск на валютні резерви. По суті, таке рішення було безальтернативним, адже підтримання довоєнного курсу гривні до долара потребувало значних інтервенцій, що останніми тижнями вже зросли до майже 1 млрд дол. на тиждень», — сказано в повідомленні.

Аналітики зазначили, що зміна офіційного курсу призвела до нових коливань і на готівковому ринку. Готівковий курс обміну в найбільших роздрібних банках ослабився з 35,75-37,14 грн/дол. минулого понеділка до 37,44-38,83 грн/дол. у п’ятницю.

«Також банки оновили карткові курси валют : вони були скориговані та наближені до нового офіційного. Як наслідок, у десяти найбільших банках — емітентах платіжних карток середні курси долара США послабшали за тиждень з 32,5-34,9 грн/дол. до 36,6-37,05 грн/дол.», — йдеться у повідомленні.

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УНІАН За матеріалами:

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