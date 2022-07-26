«Картковий туризм» вмер — Finance.ua
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«Картковий туризм» вмер

Валюта
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Finance.ua вже писав про те, що суттєва різниця між офіційним та ринковим курсами долара призвела до виникнення нового способу заробітку — так званого «карткового туризму», коли «ходоки» з прикордонних областей (жінки та люди похилого віку, а також діти до 18 років) буквально штурмували банкомати в сусідніх країнах неподалік від кордону, знімаючи з банківських карток валюту, яку потім вони переправляли в Україну і здавали в оптові обмінники вже за ринковими цінами.
Зрівнявши офіційний і ринковий курс, НБУ нарешті зробив так, що цей напрямок «легкого заробітку» вже не діє.
Більше того, для вірності Національний банк змінив щомісячний ліміт зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном на щотижневий: 12,5 тисяч гривень на сім календарних днів.
Виникає закономірне питання: що заважало НБУ ухвалити це просте рішення (зміна місячного ліміту на тижневий) раніше.
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За матеріалами:
Finance.ua
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