«Картковий туризм» вмер — Finance.ua

«Картковий туризм» вмер Вчора 08:34 — Валюта

Finance.ua вже писав про те, що суттєва різниця між офіційним та ринковим курсами долара призвела до виникнення нового способу заробітку — так званого «карткового туризму», коли «ходоки» з прикордонних областей (жінки та люди похилого віку, а також діти до 18 років) буквально штурмували банкомати в сусідніх країнах неподалік від кордону, знімаючи з банківських карток валюту, яку потім вони переправляли в Україну і здавали в оптові обмінники вже за ринковими цінами.

Зрівнявши офіційний і ринковий курс, НБУ нарешті зробив так, що цей напрямок «легкого заробітку» вже не діє.

Більше того, для вірності Національний банк змінив щомісячний ліміт зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном на щотижневий: 12,5 тисяч гривень на сім календарних днів.

Виникає закономірне питання: що заважало НБУ ухвалити це просте рішення (зміна місячного ліміту на тижневий) раніше.

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