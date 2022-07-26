ФГВФО почав виплати коштів вкладникам «Мегабанку» незалежно від закінчення строку дії договору — Finance.ua

ФГВФО почав виплати коштів вкладникам «Мегабанку» незалежно від закінчення строку дії договору Вчора 13:04 — Особисті фінанси

ФГВФО почав виплати коштів вкладникам «Мегабанку» незалежно від закінчення строку дії договору

26 липня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) розпочинає відшкодування коштів вкладникам АТ « Мегабанк » за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення. Також продовжуються виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Як відшкодовуються вклади

Вкладникам «Мегабанку» відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 02 червня 2022 року.



Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Документи для отримання відшкодування

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»).

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Відшкодування на підставі довіреності

Відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання представником вкладника паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності).

Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків), або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова».

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду:

підписану заяву про виплату гарантованої суми відшкодування;

засвідчену особистим підписом спадкоємця вкладника копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника, — з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію спадкоємця вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, або якщо до паспорта внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, в якому територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова».

оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини;

нотаріально засвідчену копію довіреності — у разі звернення до Фонду представника спадкоємця вкладника.

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