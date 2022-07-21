Мегабанк не зацікавив жодного інвестора — Finance.ua

Мегабанк не зацікавив жодного інвестора 21.07.2022, 09:45 — Фондовий ринок

Мегабанк не зацікавив жодного інвестора

Інвестори не подали жодної пропозиції на конкурсі з виведення Мегабанк у з ринку.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Попри те, що фонд двічі продовжував строк для подачі документів зацікавленими особами, і двоє претендентів отримали допуск до відкритого конкурсу, жоден з них так і не подав конкурсних пропозицій. Відтак, відповідно до законодавства, виконавча дирекція фонду ухвалила рішення визнати конкурс таким, що не відбувся. За таких обставин ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ», — зазначили у пресслужбі ФГВФО.

Зазначимо, фонд 7 червня оголосив відкритий конкурс з метою пошуку потенційного інвестора, який повністю чи частково прийняв би активи та зобов’язання банку, купив би перехідний банк, що був би створений фондом, або ж неплатоспроможний Мегабанк в цілому. Реалізація одного із цих способів дозволила б мінімізувати витрати, пов’язані з виведенням банку з ринку.

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Для того, щоб потенційні інвестори мали достатньо часу для ознайомлення з інформацією щодо активів та зобов’язань банку, строк подання конкурсних пропозицій продовжували двічі, врешті встановивши кінцевий строк — 19 липня.

«Усі вкладники „Мегабанку“ отримають 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки, нараховані станом на 3 червня. Гарантовані виплати здійснюються не з держбюджету, а з коштів фонду. З 21 червня ми вже виплачуємо відшкодування за поточними рахунками та договорами, строк дії яких закінчився до 2 червня включно. А після того, як розпочнеться процедура ліквідації, кошти почнуть отримувати і всі інші вкладники», — повідомила заступниця директора-розпорядника фонду Ольга Білай.

Вимоги решти кредиторів банку погашаються за рахунок надходжень від продажу та управління активами банку у черговості, визначеній законодавством, після ухвалення Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Виплата гарантованих сум здійснюється через відділення банків-агентів фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат. Для отримання цих коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного з банків-агентів з паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу) та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Довідка Finance.ua:

Національний банк рішенням № 261-рш/БТ від 2 червня відніс Мегабанк до неплатоспроможних банків;

співробітники фінустанови певний час перешкоджали Фонду гарантування вкладів фізосіб в отриманні контролю над банком. Однак згодом фонду таки вдалося встановити контроль над банком та розпочати пошук інвесторів.

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