Вкладники Мегабанку отримали перші виплати — Finance.ua

Вкладники Мегабанку отримали перші виплати
Вкладники Мегабанку отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майже 260 млн грн за перший тиждень виплат відшкодування.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
Із загальної суми — майже 210 млн грн було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів.
«Нагадаю, що відповідно до норм чинного законодавства, вкладники „Мегабанку“ отримують гарантоване відшкодування в обсязі 100% суми вкладу, у тому числі — відсотки, нараховані на кінець дня 2 червня 2022 року», — сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.
Як отримати свої кошти
У Фонді гарантування зазначили, що зараз можна отримувати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, не відвідуючи відділення банків. Таку можливість вкладникам надають уже чотири банки-агенти — ПриватБанк, Укргазбанк, Банк «Південний» та ПУМБ.
Гарантовані суми зараховуються на карткові рахунки вкладників, відкриті у банках-агентах.
Довідка Finance.ua:
- 2 червня НБУ визнав «Мегабанк» неплатоспроможним, а вже на наступний день ФГВФО запровадило у банку тимчасову адміністрацію;
- наразі два потенційні інвестори зацікавлені придбати визнаний неплатоспроможним «Мегабанк».
Що відбувається з Мегабанком
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