Вкладники Мегабанку отримали перші виплати — Finance.ua

Вкладники Мегабанку отримали перші виплати Вчора 17:17 — Особисті фінанси

Вкладники Мегабанку отримали перші виплати

Вкладники Мегабанк у отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майже 260 млн грн за перший тиждень виплат відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Із загальної суми — майже 210 млн грн було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків-агентів.

«Нагадаю, що відповідно до норм чинного законодавства, вкладники „Мегабанку“ отримують гарантоване відшкодування в обсязі 100% суми вкладу, у тому числі — відсотки, нараховані на кінець дня 2 червня 2022 року», — сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталія Рудуха.

Як отримати свої кошти

У Фонді гарантування зазначили, що зараз можна отримувати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно, не відвідуючи відділення банків. Таку можливість вкладникам надають уже чотири банки-агенти — ПриватБанк , Укргазбанк, Банк «Південний» та ПУМБ.

Гарантовані суми зараховуються на карткові рахунки вкладників, відкриті у банках-агентах.

Довідка Finance.ua:

2 червня НБУ визнав «Мегабанк» неплатоспроможним, а вже на наступний день ФГВФО запровадило у банку тимчасову адміністрацію;

наразі два потенційні інвестори зацікавлені придбати визнаний неплатоспроможним «Мегабанк».



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