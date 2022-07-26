Країни ЄС ухвалили план щодо економії газу: терміни, умови — Finance.ua

Країни ЄС ухвалили план щодо економії газу: терміни, умови Вчора 14:14 — Енергетика

Країни-члени Євросоюзу домовилися добровільно скоротити попит на природний газ на 15% цієї зими в умовах скорочення поставок з рф, при цьому блок може в критичному випадку зробити це обовʼязковим.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Схвалена постанова передбачає можливість ініціювати «Союзну тривогу» про безпеку постачання, у разі чого скорочення споживання газу стане обов’язковим.

Терміни

Наразі країни-члени погодилися зменшити споживання на 15% порівняно з їхнім середнім споживанням за останні п’ять років, на термін з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року з можливим подовженням до кінця травня. Заходи для виконання цілі країни можуть обирати на власний розсуд.

Рада ЄС визначила низку винятків з постанови, щоб врахувати різні ситуації держав-членів. Наприклад, від виконання постанови звільняються країни, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, оскільки вони не зможуть вивільнити значні обсяги газу з трубопроводів на користь інших держав.

Країни-члени, чиї електромережі не синхронізовані з європейською енергосистемою та сильно залежать від газу для виробництва електроенергії, теж становлять виняток заради уникнення ризику кризи в постачанні е/е.

Крім того, країни можуть просити можифікувати вимоги постанови, якщо вони мають малі транзитні потужності з іншими членами ЄС та можуть довести, що їхні вони максимально використовуються для перенаправлення потоків до інших держав-членів.

Ще одним винятком є країни, які перевищили ціль з наповнення сховищ газу та якщо вони сильно залежать від газу як сировини для критично важливих галузей промисловості, або якщо їхнє споживання газу зросло принаймні на 8% за останній рік порівняно із середнім за останні п’ять років показником.

Держави-члени погодилися посилити роль Ради в ініціюванні «Союзної тривоги». Попередження буде активовано рішенням Ради ЄС за пропозицією Єврокомісії. Таку пропозицію готують у разі істотного ризику дефіциту газу або надзвичайно високого попиту на газ, або ж якщо п’ять або більше держав-членів, які оголосили тривогу на національному рівні, вимагають від Комісії вчинити так.

Яким чином скорочувати споживання газу, країни можуть обирати власноруч. Наприклад, зменшувати споживання газу в енергетиці, заохочувати промисловість переходити на інший вид палива, зменшення температури скорочення опалення та охолодження, ринкові заходи на кшталт аукціону між компаніями.

При цьому, блок домовився, що пріоритет надаватиметься заходам, які не впливають на захищених споживачів, таких як домогосподарства, та критично важливі об’єкти, зокрема у сфері охорони здоров’я та оборони.

Через чергове скорочення російським Газпромом поставок газу до Європи газогоном Північний потік — 1 котирування блакитного палива зросли до близько 1900 доларів за тисячу кубометрів.

Контракти стрімко почали дорожчати після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки «Північним потоком-1» з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.

Протягом останніх місяців Газпром скорочував поставки газу до Європи, а низку країн відключив від них повністю через незгоду платити за блакитне паливо з РФ рублями.

Економічна Правда За матеріалами:

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