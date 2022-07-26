В Києві арештували частину ТРЦ «Мармелад», що належала російським чиновникам — Finance.ua

В Києві арештували частину ТРЦ «Мармелад», що належала російським чиновникам Вчора 10:35 — Фондовий ринок

Накладено арешт на частину торгово-розважального центру, власниками якого є члени уряду рф.

Про це повідомили в Нацполіції.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини підприємства у Києві є високопосадовці російської федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору.

Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

Солом’янським районним управлінням Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни — члены уряду російської федерації. Вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів.

З метою збереження вищевказаного майна та унеможливлення вчинення суб’єктом господарювання дій на шкоду державній безпеці України Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва.

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