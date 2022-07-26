Які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій: пояснення юриста — Finance.ua

Які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій: пояснення юриста Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Які три групи виплат гарантовані жителям тимчасово окупованих територій: пояснення юриста

Для того, аби підтримати осіб, які не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій через обстріли, проблеми зі здоров’ям чи з інших причин, уряд навесні запровадив можливість дистанційного оформлення такими громадянами державних та інших видів допомог.

Про які саме виплати йдеться — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Українці, які втратили роботу через військову агресію росії, можуть дистанційно стати на облік у центрах зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю. Зробити це можна, зокрема, за допомогою порталу «Дія».

Також згідно з постановою Кабміну, нарахування і виплата всіх належних державних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному обсязі для осіб, що проживають в тому числі й на тимчасово окупованій території. При цьому протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування виплата раніше призначеної соціальної допомоги здійснюється без додаткового звернення до органів соціального захисту населення.

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Окрім того, українці, що опинилися в окупації, також можуть розраховувати на грошову підтримку від міжнародних організацій. Для отримання таких виплат необхідно подати заявку через платформу «єДопомога».

Фахівці додають — під час заповнення заяви на порталі слід вказати свої персональні дані, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Тоді можна буде на платформі дізнатися про стан розгляду поданої заявки.

Довідка Finance.ua:

в Україні майже 250 тисяч внутрішніх переселенців не отримали обіцяної фінансової допомоги. В уряді кажуть, що гальмування виплат пов’язано із двома причинами — це проблеми із електронною передачею даних, а також неправильно оформлені документи;

довідка про взяття на облік ВПО надає переселенцям додаткові можливості у вигляді спрощеної реєстрації безробітними, доступу до гуманітарної допомоги тощо. Втім, процес отримання такого документу подекуди перетворюється у цілий квест, особливо тоді, якщо у паспорті відсутня «прописка». Як довести, що проживав у населеному пункті, з якого перемістився, якщо немає інформації про реєстрацію місця проживання, та отримати довідку, розповіли тут.



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