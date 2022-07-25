Сотні тисяч переселенців не отримали виплат — в уряді назвали причини — Finance.ua

Сотні тисяч переселенців не отримали виплат — в уряді назвали причини Вчора 10:46 — Особисті фінанси

В Україні майже 250 тисяч внутрішніх переселенців не отримали обіцяної фінансової допомоги. В уряді кажуть, що гальмування виплат пов’язано із двома причинами — це проблеми із електронною передачею даних, а також неправильно оформлені документи.

Про це повідомила екс-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Люди реєструвалися у Дії, Дія не передала в органи соцзахисту такі дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що Дія не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч, — віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

«Інша причина неотримання виплат — в якийсь спосіб не були оформлені правильно документи, люди думали, що все гаразд і чекають, на місці їм про це не повідомили, і ось уже декілька місяців люди нічого не отримали» — сказала вона.

Якщо ви ВПО та досі не отримали виплати, Верещук радить звертатись напряму до міністерства або на урядову лінію 1548.

Нагадаємо, уряд завершив виплати за програмою єПідтримка.

Програма єПідтримкастартувала 7 березня. Лише за першу добу заявки на допомогу подали 1 мільйон осіб. Тим часом Пенсійний фонд України (ПФУ) направив на виплати пенсій за липень 39,9 млрд гривень.

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