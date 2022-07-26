Близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес у росії — Finance.ua

Близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес у росії Вчора 15:45

За даними Київської школи економіки (KSE), близько 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес у Росії, 700 — призупинили діяльність.

Про це повідомляє щотижневий дайджест KSE про вплив виходу іноземних компаній на економіку рф, передає Укрінформ.

«Станом на 24 липня ми ідентифікували близько 2345 компаній, організацій та їхніх брендів з 78 країн і 56 галузей та їхню позицію з приводу роботи на ринку росії, близько половини з них публічні», — йдеться в дайджесті.

Зазначається, що 1638 іноземних компаній вже скоротили, призупинили чи припинили свою діяльність у рф. Також протягом тижня була додана інформація про 39 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в росії.

На 24 липня компанії, які вже повністю вийшли з росії, мали 187 тис. осіб персоналу, 16,8 млрд дол. річного доходу та 6,5 млрд дол. капіталу.

«Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, що згортають операції в росії, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, що йдуть або залишаються, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку. Однак близько половини (48,2%) компаній вже заявили про вихід з ринку росії, але 30,1% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,7% здійснили повний вихід», — зазначили аналітики.

Якщо ж поділити компанії, які повністю вийшли з росії, за секторами, то найбільше їх у сфері професійних послуг, зокрема консалтингу, бухгалтерських, рекламних та юридичних послуг.

«Це не дивно, адже виходу більшості з них сприяло запровадження санкцій (крім юридичних послуг). Серед компаній, що вийшли, зокрема, велика четвірка аудиторських компаній Deloitte, EY, KPMG, PwC, юридична компанія McKinsey, рекламні компанії Ogilvy & Mather, GroupM і т.д.», — прокоментували у КSE.

Одним з найчисленніших за кількістю компаній, що залишили ринок росії, став сектор товарів повсякденного попиту (FMCG), включаючи десять виробників харчових продуктів, напоїв, алкогольних напоїв і тютюну, двох виробників косметики та виробника упаковки. Зокрема ринок залишили Arla Foods, Nutreco, Sodexo, Raisio, Hortex, Primo Water, Fazer, Paulig, Tchibo, Imperial Brands. Залишили ринок і три виробники одягу: LPP, Marks & Spencer та Brav.

У списку набагато менше представлені компанії важкої промисловості, адже їм важче вийти з ринку. З іншого боку, саме їх вихід має найбільший вплив на російську економіку.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за 140 днів варварської агресії росії проти України з російського ринку вийшло майже вшестеро більше іноземних компаній, ніж за 20 років апартеїду в ПАР.

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Укрінформ За матеріалами:

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