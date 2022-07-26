Рада ЄС продовжила санкції проти рф ще на пів року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада ЄС продовжила санкції проти рф ще на пів року

78
Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки російської федерації», — йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що наразі ці санкції складаються з широкого спектра галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.
Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти росії були запроваджені Євросоюзом 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року та у березні 2015 року.
Ці заходи включають обмеження доступу російських банків та компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інституціям. Санкції також забороняють прямі та непрямі імпорт, експорт або передання всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на постачання в Росію товарів подвійного призначення, що можуть бути використані з військовою метою. Санкції також обмежують доступ рф до певних чутливих технологій, що можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, у розвідці нафти та її видобутку.
Читайте також
Крім економічних санкцій ЄС застосовує проти росії інші обмежувальні заходи, зокрема, у відповідь на спробу анексії Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України, що включає дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб’єктів у Криму та Севастополі.

Довідка Finance.ua:

  • 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти росії, який включає заборону на імпорт золота з рф та заморозку активів «Сбєрбанку».
  • Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.