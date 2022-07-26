Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу — Finance.ua
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Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу

Енергетика
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«Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах „зеленого“ переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти», — зазначила вона.
Кіпр є невеликою країною та споживає небагато газу. Натомість завдяки острівному розташуванню видобуває набагато більше на шельфі.
За словами Пілідіс, Кіпр також хоче скористатися з плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати приблизно 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до міста Василікос на південному узбережжі острова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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