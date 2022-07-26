Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу — Finance.ua

Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу Вчора 16:13 — Енергетика

«Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах „зеленого“ переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти», — зазначила вона.

Кіпр є невеликою країною та споживає небагато газу. Натомість завдяки острівному розташуванню видобуває набагато більше на шельфі.

За словами Пілідіс, Кіпр також хоче скористатися з плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати приблизно 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до міста Василікос на південному узбережжі острова.

Економічна Правда За матеріалами:

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