Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу — Finance.ua

Кіпр може допомогти ЄС позбутися залежності від російського газу
«Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах „зеленого“ переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти», — зазначила вона.
Кіпр є невеликою країною та споживає небагато газу. Натомість завдяки острівному розташуванню видобуває набагато більше на шельфі.
За словами Пілідіс, Кіпр також хоче скористатися з плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати приблизно 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до міста Василікос на південному узбережжі острова.
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