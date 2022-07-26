ЄС виділив Україні 1,6 мільярда євро на відбудову: куди підуть кошти — Finance.ua

ЄС виділив Україні 1,6 мільярда євро на відбудову: куди підуть кошти Вчора 09:00 — Казна та Політика

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС, підкріплені гарантіями з бюджету ЄС — із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно.

Про це повідомляється у пресрелізі ЄІБ.

Зазначається, що Рада ЄІБ за підтримки Єврокомісії 25 липня затвердила виділення Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги ЄС.

Ці кошти надаються, «аби допомогти Україні відремонтувати найнеобхіднішу пошкоджену інфраструктуру та відновити критично важливі проєкти, спрямовані на задоволення нагальних потреб українського народу».

"Це другий пакет підтримки України в межах Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, розроблений у тісній співпраці з Європейською комісією. Це продовження екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 млн євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни.

Як і перший пакет, це фінансування пропонується на вигідних умовах, включно з довгостроковими термінами кредитування", — додали в ЄІБ.Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлений у співпраці з Європейською комісією.

Фінансування гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, надану ЄІБ на початку березня 2022 року.

Другий пакет допомоги в межах Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ сприятиме збереженню та відновленню функціонування найбільш критично важливої інфраструктури й необхідних послуг, посиленню стійкості країни та підтримці її економічної стабільності — пояснили в банку.

Пакет допомоги складається з двох блоків:

Негайна фінансова підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро.

Вона міститиме авансові виплати за вісьмома наявними фінансовими контрактами. Це допоможе українському уряду покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним підприємствам, забезпечити негайний ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених комунальних послуг, підтримати термінові заходи з енергетики та енергоефективності під час підготовки до опалювального сезону, додають в ЄІБ.

Відновиться реалізація фінансованих проєктів ЄІБ в Україні на загальну суму 540 млн євро там, де це можливо, за винятком районів активних бойових дій і територій, непідконтрольних українському уряду. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.

Точний час цих виплат залежатиме від стану просування обраних проєктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни Євросоюзу погодили п’ятий транш у розмірі 500 млн євро військової допомоги Україні.Виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.