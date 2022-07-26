Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні — Finance.ua

Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні
Україна не потрапила до рейтингу країн з недооціненими і переоціненими валютами, який складається на підставі так званого індексу Біг Мака. Експерти не змогли оцінити «реальну» вартість гривні через війну.
У даних журналу The Economist за липень 2022 року відсутня не лише гривня, а й російський рубль. McDonald’s повністю припинив роботу в країні-агресорі.
При цьому аналітики встановили, що найбільш переоціненою валютою у світі є швейцарський франк (+30,3%). На другому та третьому місці — норвезька крона (+21,6%) та уругвайське песо (+18,1%) відповідно.
Найбільш недооціненою валютою став венесуельський болівар (-65,8%). На другому місці за недооціненістю — румунський лей (-55,7%), а на третьому — індонезійська рупія (-54,6%).
The Economist розраховує «індекс Біг Мака» ще з 1986 року. В основі підрахунків лежить вартість класичного бургера з McDonald’s у різних країнах. Вибір саме цієї страви пояснюють тим, що «Біг Мак» можна розглядати як своєрідний аналог продуктового кошика — до його складу входять хліб, м’ясо та овочі.
Читайте також
Як «нульова позначка» береться ціна «Біг Мака» в США. Передбачається, що за «справедливого курсу» бургер повинен коштувати стільки ж у будь-якій країні світу.
З американським прайсом порівнюють ціну, встановлену в національній валюті країни. Цю суму переводять у долари за поточним курсом. І якщо отримане число виявляється вищим за ціну «Біг Мака» в США, валюта країни вважається переоціненою, якщо нижчою — недооціненою.
Дізнатись актуальну інформацію про курси валют
Поділитися новиною