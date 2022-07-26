Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні — Finance.ua

Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні Вчора 15:32 — Валюта

Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні

Україна не потрапила до рейтингу країн з недооціненими і переоціненими валютами, який складається на підставі так званого індексу Біг Мака. Експерти не змогли оцінити «реальну» вартість гривні через війну.

У даних журналу The Economist за липень 2022 року відсутня не лише гривня, а й російський рубль. McDonald’s повністю припинив роботу в країні-агресорі.

При цьому аналітики встановили, що найбільш переоціненою валютою у світі є швейцарський франк (+30,3%). На другому та третьому місці — норвезька крона (+21,6%) та уругвайське песо (+18,1%) відповідно.

Найбільш недооціненою валютою став венесуельський болівар (-65,8%). На другому місці за недооціненістю — румунський лей (-55,7%), а на третьому — індонезійська рупія (-54,6%).

The Economist розраховує «індекс Біг Мака» ще з 1986 року. В основі підрахунків лежить вартість класичного бургера з McDonald’s у різних країнах. Вибір саме цієї страви пояснюють тим, що «Біг Мак» можна розглядати як своєрідний аналог продуктового кошика — до його складу входять хліб, м’ясо та овочі.

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Як «нульова позначка» береться ціна «Біг Мака» в США. Передбачається, що за «справедливого курсу» бургер повинен коштувати стільки ж у будь-якій країні світу.

З американським прайсом порівнюють ціну, встановлену в національній валюті країни. Цю суму переводять у долари за поточним курсом. І якщо отримане число виявляється вищим за ціну «Біг Мака» в США, валюта країни вважається переоціненою, якщо нижчою — недооціненою.

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