Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ — Finance.ua

Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ Вчора 21:00 — Валюта

Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ

Національний банк після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень триматиме фіксований курс і надалі. Подальша девальвація можлива у разі погіршення ситуації.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

«На найближчий час ми будемо утримувати фіксований обмінний курс. Далі у нас може бути ситуація, коли має бути ситуація збалансованості ринку, і ситуація, в якій курс може рухатися в обидва боки», — сказав він.

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За його словами, курс гривні до долара може укріплюватися переш за все за рахунок налагодження експорту. Також це може статися через та збільшення обсягів міжнародної допомоги, сказав він та додав, що «на друге півріччя заплановані досить непогані» показники.

Водночас він не виключив, що НБУ може знову вдатися до девальвації гривні. «Але це буде відбуватися у тому випадку, якщо всі заходи, які вживаються українською владою, будуть не настільки ефективними і той запас міцності, який сформований, теж почне вичерпуватися», — сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук переконаний, що зараз запас міцності дозволяє тримати фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар.

«Найближчий час у нас курс точно залишатиметься фіксованим», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

як пояснив регулятор, офіційний курс гривні до долара США і надалі лишатиметься фіксованим. Змінено тільки його рівень — до 36,57 грн/дол. США. Це необхідно, щоб підтримати стійкість економіки під час війни;

корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.

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