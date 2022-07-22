В НБУ пояснили, як зміна офіційного курсу гривні вплине на простих громадян — Finance.ua

В НБУ пояснили, як зміна офіційного курсу гривні вплине на простих громадян Вчора 10:02 — Особисті фінанси

В НБУ пояснили, як зміна офіційного курсу гривні вплине на простих громадян

Зміна Національним банком офіційного курсу гривні до долара матиме певний вплив на українців залежно від того, як вони отримують доходи.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі всеукраїнського телемарафону

«Для звичайних громадян — залежить від того, в якому вигляді вони отримують доходи, які товари вони купують — звичайно, це рішення матиме певні ефекти. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певний перенос корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію, хоча, на нашу думку, за нашими оцінками цей перенос не буде значним — у нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики, на вартість товарів на світових товарних ринках», — сказав Ніколайчук.

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За його словами, при цьому для тих громадян, які, наприклад, продають свої товари та послуги на закордонних ринках і отримують надходження в іноземній валюті, еквівалент їхніх доходів у гривні зросте.

Ніколайчук наголосив, що Нацбанку буде легше утримувати ситуацію на валютному ринку збалансованою, і це рішення в тому числі спрямовано на уникнення макрофінансової дестабілізації.

«Так само і для бюджету це рішення є досить вигідним, оскільки бюджет частину своїх доходів отримує від податків на імпорт, розуміючи, що імпорт в гривневому еквіваленті зросте, його вартість, більшими будуть і доходи бюджету. Так само зараз уряд отримує значну частину свого фінансування у вигляді коштів від офіційних партнерів як кредити, гранти у валюті і, власне, у гривневому еквіваленті через наше рішення його можливості фінансувати дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх ресурсів зростають», — зазначив заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США;

як пояснив регулятор, офіційний курс гривні до долара США і надалі лишатиметься фіксованим. Змінено тільки його рівень — до 36,57 грн/дол. США. Це необхідно, щоб підтримати стійкість економіки під час війни;

корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.



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УНІАН За матеріалами:

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