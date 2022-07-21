У «Приватбанку» оприлюднили новий курс валют — Finance.ua

У «Приватбанку» оприлюднили новий курс валют 21.07.2022, 11:51 — Валюта

Курс гривні до готівкового долара у «Приватбанку» зміцнився на 30 копійок — до 36,80 грн/дол.

Щодо євро, курс залишився на рівні попереднього дня — 37,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,30 грн за дол., євро — 36,20 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки у банківській установі становить 36,10 грн, на євро — 36,90 грн.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США. Як повідомив Голова НБУ Кирило Шевченко, фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогли забезпечити стабільну роботу фінансової системи.

За оцінками Національного банку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.

Запрошуємо взяти участь у Валютному форумі 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

УНІАН За матеріалами:

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