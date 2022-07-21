Нацбанк установил новый официальный курс — Finance.ua

Нацбанк установил новый официальный курс Сегодня 10:17 — Валюта

Нацбанк установил новый официальный курс

НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару США 36,5686 грн/долл. США.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам» , — сказано в сообщении.

Зачем это необходимо

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

«Официальный курс гривны к доллару США и в дальнейшем является фиксированным. При высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, которая является важной предпосылкой для восстановления экономики», — говорят в Нацбанке.

Как сообщил Глава НБУ Кирилл Шевченко, фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за 1 дол. США в начале войны помогли обеспечить стабильную работу финансовой системы.

«Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/долл. США», — подчеркнул Шевченко.

Что изменит коррекция обменного курса

По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Коррекция официального курса гривны будет иметь лишь ограниченное влияние на ускорение темпов роста цен, вызванное в последние месяцы, прежде всего, последствиями войны для предложения товаров и услуг и стоимости логистики, а также динамикой цен на мировых товарных рынках. В то же время фиксация официального курса на новом более устойчивом уровне позволит НБУ сохранить контроль над ценовой динамикой в Украине.

Условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными.

Продажа и покупка валюты

Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.

Также регулятор принял дополнительные меры с целью сбалансирования спроса и предложения на валютном рынке.

Так, НБУ разрешит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

Также Национальный банк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.

Так, с 21 июля:

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за рубеж с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

установлен ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за границей;

Правление НБУ может ввести отдельный порядок проведения операций покупки валюты банками на собственные нужды.

Также с 25 июля 2022 года отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Кроме того, изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты. Новая норма вступит в силу с 1 августа 2022 года.

Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022 года. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.

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