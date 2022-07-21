У Нацбанку роз’яснили, яким буде вплив від зміни курсу долара — Finance.ua

У Нацбанку роз’яснили, яким буде вплив від зміни курсу долара 21.07.2022, 15:05 — Валюта

У Нацбанку роз’яснили, яким буде вплив від зміни курсу долара

​​У Національному банку України роз’яснили, як вплине на валютний ринок збільшення відсьогодні офіційного курсу гривні до долара США до 36,57 грн/долар США.

Як пояснює регулятор, офіційний курс гривні до долара США і надалі лишатиметься фіксованим. Змінено тільки його рівень — до 36,57 грн/дол. США. Це необхідно, щоб підтримати стійкість економіки під час війни.

Чому НБУ змінює офіційний курс?

Минуло вже майже п’ять місяців з моменту фіксації курсу. За цей період змінилася економічна ситуація всередині країни та зовнішні умови, зокрема у світі значно змінився офіційний курс долара США до багатьох іноземних валют. Так, з початку року долар зміцнився на понад 11% до провідних валют.

По-іншому діють і громадяни та бізнес, ухвалюючи свої економічні рішення. Якщо на початку війни у найбільш шоковий період вони витрачали кошти лише на найнеобхідніше для життя, то зараз керуються іншими мотивами. Бізнес шукає шляхи отримати максимальний прибуток в поточних умовах, а громадяни — заощадити та захистити свої доходи та заощадження від інфляції.

Унаслідок цього курс на рівні 29,25 грн/дол. США втратив свою актуальність.

Разове підвищення Національним банком офіційного курсу і його подальша фіксація на новому рівні знову виконає роль якоря чи опори для цінових очікувань.

Що зміниться на валютному ринку?

Для бізнесу. Це рішення прямо вплине на курс операцій для експортерів та імпортерів. Вони купують валюту у безготівковому сегменті валютного ринку. Сьогодні на ньому діють такі умови: курс продажу та купівлі валюти не може відхилятися більш як на 1% від офіційного.

Така зміна у безготівковому сегменті валютного ринку є очікуваною. Вона збільшить притік і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Для населення. Курс продажу валюти банками у готівковому сегменті валютного ринку, на якому продають та купують валюту громадяни, не має прямої прив’язки до офіційного курсу. Відповідно прямого впливу від підвищення офіційного курсу у цьому випадку немає.

Чи вплине встановлення нового рівню офіційного курсу на ціни?

Таке рішення матиме обмежений вплив на ціни. Основні чинники прискорення інфляції на сьогодні — наслідки війни для пропозиції товарів і послуг та вартості логістики, а також зростання цін на світових товарних ринках, зокрема на нафту та газ.

Водночас фіксація офіційного курсу гривні до долара на стійкішому рівні дасть змогу Національному банк утримувати курсову стабільність та зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.