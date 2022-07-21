Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ — Finance.ua
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Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ

Валюта
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Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.
Про це у ході брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.
За його словами, в НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку інфляції. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту «дорожче», а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів.
Наразі в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих імпортованих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним, вважає він. Частково ефект буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені очікування девальвації. Також частина товарів, яка продається на ринку України, завозиться через закуплю готівкової валюти за іншим курсом.
«Корекція офіційного курсу, на нашу думку, зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції, з яких пальне зумовить приблизно 0,6-0,8 в.п. Цей ефект враховано в новому макроекономічному прогнозі. Інфляція незначно перевищить 30% і надалі буде знижуватись», — пояснив заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США. «Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют», — сказано в повідомленні.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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