Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ — Finance.ua

Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ 21.07.2022, 16:00 — Валюта

Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п.

Про це у ході брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.

За його словами, в НБУ вплив корекції курсу долара помірно вплине на динаміку інфляції. Вищий офіційний курс означає, що імпортери купуватимуть валюту «дорожче», а відтак закладатимуть це у кінцеві ціни товарів.

Наразі в кошику споживчої інфляції третина припадає на імпортовані товари. Проте для цих імпортованих товарів перенесення від зміни офіційного курсу буде неповним, вважає він. Частково ефект буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені очікування девальвації. Також частина товарів, яка продається на ринку України, завозиться через закуплю готівкової валюти за іншим курсом.

«Корекція офіційного курсу, на нашу думку, зумовить десь 2-3 відсоткові пункти інфляції, з яких пальне зумовить приблизно 0,6-0,8 в.п. Цей ефект враховано в новому макроекономічному прогнозі. Інфляція незначно перевищить 30% і надалі буде знижуватись», — пояснив заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США. «Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют», — сказано в повідомленні.

Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її на рівні 25%.

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Економічна Правда За матеріалами:

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