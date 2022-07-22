Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки Вчора 16:15 — Кримінал

Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25%.

Про це повідомив Голова НБУ Кирило Шевченко, інформує пресслужба НБУ.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Ухвалене в червні рішення про підвищення облікової ставки і надалі позначатиметься на зростанні ринкових ставок. Збільшення привабливості гривневих активів разом із коригуванням офіційного обмінного курсу та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку. Ураховуючи заплановані надходження офіційного фінансування, це допоможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів і відповідно забезпечувати курсову та макрофінансову стабільність», — сказано в повідомленні.

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Інфляція стрімко зростала та сягнула 21,5% р/р у червні переважно внаслідок шоків, зумовлених війною, та через глобальний ціновий тиск.

Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні. Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані. У результаті впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21,5% р/р у червні. Цінова динаміка була географічно нерівномірною — пікових значень сягали темпи зростання цін у регіонах під тимчасовою окупацією чи поблизу ведення бойових дій.

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Як і раніше, ключовими важелями у стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи Національного банку та Уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло. Стримуючий ефект на ціни мали також налагодження поставок продукції через західні кордони та сформована унаслідок блокади морських портів надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини.

Базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року. Водночас баланс ризиків для прогнозу облікової ставки зміщений вгору. У разі реалізації ризиків, Національний банк може підвищити облікову ставку та ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами.

Національний банк готовий за потреби застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів, поліпшення монетарної трансмісії та стримання інфляційного тиску.

Довідка Finance.ua:

2 червня Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%;

3 березня Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10%. Регулятор пояснив, що відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки з огляду на військове вторгнення росії на територію України.



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