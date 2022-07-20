Банкіри запропонували збільшити кількість держпрограм через наслідки підвищення облікової ставки НБУ до 25% — Finance.ua
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Банкіри запропонували збільшити кількість держпрограм через наслідки підвищення облікової ставки НБУ до 25%

Кредит&Депозит
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Банкіри запропонували збільшити кількість держпрограм через наслідки підвищення облікової ставки НБУ до 25%
Банкіри запропонували збільшити кількість держпрограм через наслідки підвищення облікової ставки НБУ до 25%
В Асоціації українських банків (АУБ) пропонують збільшити кількість держпрограм через негативні для економіки наслідки різкого підвищення Національним банком України (НБУ) облікової ставки з 10% до 25%.
Про це розповів в коментарі UBR.ua голова АУБ Андрій Дубас.
«Питання кредитування економіки, яке слід читати як розвиток економіки, а за сьогоднішніх умов — це зупинка падіння в економіці. Ми пропонували, що за умови такої високої облікової ставки необхідно більше державних програм, які компенсуватимуть для підприємств ставку і таким чином підприємці зможуть залучати ресурс, під зрозумілі та адекватні відсоткові ставки», — сказав голова АУБ.
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Водночас, за його словами, різке підвищення Нацбанком у червні облікової ставки з 10% до 25%, через яке подорожчала вартість кредиту рефінансування, не на всі банки вплинуло однаково.
«Негативні наслідки після підвищення облікової ставки, які вплинули на вартість кредиту рефінансування, не на всі банки впливають однаково, адже є багато банків, які не зверталися до Нацбанку щодо рефінансування», — розповів голова асоціації.
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За його словами, Нацбанк є останньою кредитною інстанцією в державі, і коли банк опиняється у скрутній ситуації з ліквідністю, він може звернутися до НБУ за тимчасовим кредитом рефінансування для погашення панічних настроїв.
«Ви ж знаєте, вкладники приходять до банку одномоментно, починають знімати кошти, труднощі з ліквідністю, банк звертається до Нацбанку та отримує кредит рефінансування. Вкладники бачать, що кошти у банку є, коли б ти не прийшов і не захотів їх взяти. Після цього потримали їх якийсь час удома під матрацом, бачать, що це небезпечно, незручно та повертають їх до банку. Банк абсорбує ці кошти назад та повертає кредит рефінансування Нацбанку, і все добре», — вважає Андрій Дубас.
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Він наголосив, що не всі банки брали рефінанс, багато хто за ним не звертався, тому прямих наслідків для них різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% не мало.
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За матеріалами:
УБР
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