Рада планує заборонити колекторам стягувати борги із захисників України та їх близьких — Finance.ua

Рада планує заборонити колекторам стягувати борги із захисників України та їх близьких
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект (№ 7414), який забороняє кредитодавцям та колекторським компаніям вживати заходів для повернення простроченої заборгованості щодо захисників України.
Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, це рішення підтримав 281 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Пропонується на період дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.
Зазначається, що заборона вживати такі заходи поширюватиметься як на військовослужбовців, так і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів тощо.
Нагадаємо, що мобілізовані працівники в Україні на час призову можуть втратити гарантію збереження середнього заробітку, при цьому за ними зберігається місце роботи та посада.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.
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