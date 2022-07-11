Скільки коштує кредит: банки підвищили процентні ставки для населення — Finance.ua
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Скільки коштує кредит: банки підвищили процентні ставки для населення

Кредит&Депозит
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Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 1,2 в.п.
Про це повідомляє НБУ.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали на 6,9 п.п. до 5,9% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні зросли з 13,9% до 18,4% річних, за валютними зросли з 4,3% до 4,5%.
Скільки коштує кредит: банки підвищили процентні ставки для населення
Кредитний портфель банків скоротився на 1,3% до — 1 043 млрд гривень, в т.ч. населення скоротився на 3,2% до 236 млрд гривень, підприємств скоротився на 0,7% до 780 млрд гривень.
Скільки коштує кредит: банки підвищили процентні ставки для населення

Довідка Finance.ua:

  • Верховная Рада прийняла за основу закон № 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникіжам, які втратили кредитне житло чи автівку. Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:
  • розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії, чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну;
  • пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню;
  • знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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