Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно — Finance.ua
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Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно
Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно
Верховная Рада прийняла за основу закон № 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникіжам, які втратили кредитне житло чи автівку.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:
  • розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії, чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну;
  • пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню;
  • знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню.
Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.

Втратили нерухомість чи автомобіль, взяті в кредит. Що робити?

За матеріалами:
Економічна Правда
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