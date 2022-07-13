Банкіри очікують падіння облікової ставки до 20% вже цього року — Finance.ua

Банкіри очікують падіння облікової ставки до 20% вже цього року Вчора 21:30 — Кредит&Депозит

Банкіри очікують падіння облікової ставки до 20% вже цього року

Облікова ставка НБУ ще цього року може знизитися на 5 відсоткових пунктів — з 25% до 20%.

Цим оптимістичним прогнозом банкіри поділилися під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Сподіваюся, що ставка рефінансування буде знижена, і банки також зменшать ставки кредитування і почнуть активно кредитувати, — заявив голова правління банку „Глобус“ Сергій Мамедов. — Ставку (НБУ. — Ред.) треба знижувати навіть за цих макроекономічних ризиків. Вони значно менші, ніж ризики, які будуть пов’язані з тим, що треба розвивати наш ВВП».

Песимістичний сценарій банкіри не розглядають. «Якщо ставка рефінансування впаде, то депозитні ставки будуть знижуватися. Але якщо ми побачимо ставку рефінансування 30-35%, ставки в банках будуть інші. Зараз головний гравець на ринку — наш регулятор», — впевнений Сергій Мамедов.

Банкіри не очікують від НБУ вже в липні корекції облікової ставки. «До вересня, найвірогідніше, облікова ставка НБУ залишиться незмінною. Восени ми очікуємо рішення Нацбанку щодо зниження облікової ставки, причому суттєве, можливо, навіть оптимістично в межах 5% зниження. Якщо це відбудеться, ставки за депозитами до кінця року залишаться на рівні, якого вони досягнуть у вересні», — прогнозує керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

«Можливо, в серпні — вересні будемо бачити перші рухи з цього приводу, і ми очікуємо, що до кінця року буде певне коригування до 5% зниження облікової ставки. Це позитивний прогноз. Це призведе до того, що не буде зростання депозитних ставок. Можливо, навіть буде певний тренд до зниження», — розраховує заступник голови правління Таскомбанк у Артур Муравицький.

Зменшення облікової ставки буде сигналом для банків знижувати депозитні ставки. «Очікуємо пониження облікової ставки. Але, найімовірніше, це буде не раніше осені. Як тільки це відбудеться, ніхто не буде переплачувати за депозитами. Банкам не потрібні дорогі ресурси. Ставка за депозитами однозначно буде зменшуватися», — впевнена голова правління РВС Банк у Оксана Котляревська.

Подібні очікування банкірів закладені до поточних депозитних ставок: банки готові платити більше за короткі депозити, ніж за довгі. «Ставки зростають нерівномірно в залежності від строку. Навіть за індексом UIRD найбільше зростання на строки в 1-3 місяці — на 2-2,3% зростання порівняно з початком червня. А на довгих термінах зростання значно менше. І на річних вкладах воно складає 0,8-0,9% підвищення. На середньострокових — в межах 1-1,3%», — пояснив Микита Малясов.

Банкіри очікують, що НБУ не буде довго тримати облікову ставку на рівні 25%. «Банкіри очікують у середньостроковій перспективі — 3-6 місяців, що НБУ буде знижувати ставку. Відповідно більшість, особливо великих, банків не готові фіксувати високу дохідність, розуміючи, що вартість ресурсу на ринку буде знижуватися», — зазначив Микита Малясов.

Це допоможе активізувати кредитування. «Кредитування зараз майже немає. Ми працюємо на рівні 10% по кредитуванню від того, що було раніше. І це не проблема ліквідності й нашого бажання, це проблема попиту по тим відсотковим ставкам, які зараз ми пропонуємо клієнтам після збільшення облікової ставки», — констатує Сергій Мамедов. Високі кредитні ставки зараз може витримати лише високорентабельний бізнес. «Наразі ми кредитуємо нафтотрейдерів. Якщо ми бачимо високу рентабельність бізнесу, тоді ми йдемо в ці проєкти і надаємо кредити», — каже Оксана Котляревська.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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