День фінансів: план на 2025 рік, причини закриття ФОП, банкноти, що найчастіше підробляють — Finance.ua

День фінансів: план на 2025 рік, причини закриття ФОП, банкноти, що найчастіше підробляють
У вівторок, 18 лютого, щоб допомогти вам порівняти та обрати найвигідніші умови від банків для ФОП на старті 2025 року, Finance.ua створив цей текст. Кожен ФОП в цьому матеріалі зможе обрати для себе саме той варіант, який буде для нього найзручнішим. Всі деталі у статті:
Умови банків для ФОП у 2025
Уряд затвердив план на 2025 рік. Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду з детальними завданнями й цілями, а також термінами та звітністю. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття. Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами рф 14 лютого.
Динаміка розвитку економіки України. Макроекономічні індикатори української економіки у 2024 році показують зростання, проте позитивна динаміка сповільнюється. Аналітики зазначають, що приблизно з початку II кварталу минулого року повністю вичерпався ефект відновлення економіки після найтяжчого 2022-го і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.
Кошти на ремонт доріг. Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг. Так, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
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Кількість звернень в «Резерв+» про укладання «мотиваційного контракту». Кількість звернень у мобільному застосунку «Резерв+» щодо укладання річного «мотиваційного контракту» для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч.
10 цікавих дистанційних вакансій лютого. Технологічний прогрес дає змогу все більшій кількості представників різних професій працювати віддалено. Такий формат роботи вимагає дисципліни, відмінних навичок управління часом і самомотивації.
Банкноти, які найчастіше підробляли в 2024 році. Як повідомляє НБУ, минулого року рівень підроблення національної валюти дещо зріс порівняно з дуже низькими показниками 2022−2023 років. За підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот (у 2021 році — 7,1).
Банкіри та фінансові аналітики погіршили прогноз курсу долара. За інформацією НБУ, фінансові аналітики в січні 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,19 грн/долар. У грудні 2024 року вони чекали на курс 44,83 грн/долар.
IKEA планує відновити роботу. Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році, дата буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА. Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин. Ритейлер проводить щоденно дії по фізичному оновленню магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).
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