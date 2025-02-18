День фінансів: план на 2025 рік, причини закриття ФОП, банкноти, що найчастіше підробляють — Finance.ua

День фінансів: план на 2025 рік, причини закриття ФОП, банкноти, що найчастіше підробляють Сьогодні 17:35

У вівторок, 18 лютого, щоб допомогти вам порівняти та обрати найвигідніші умови від банків для ФОП на старті 2025 року, Finance.ua створив цей текст. Кожен ФОП в цьому матеріалі зможе обрати для себе саме той варіант, який буде для нього найзручнішим. Всі деталі у статті:

Уряд затвердив план на 2025 рік. Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду з детальними завданнями й цілями, а також термінами та звітністю. Про це Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду з детальними завданнями й цілями, а також термінами та звітністю. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття. Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами рф 14 лютого.

Динаміка розвитку економіки України. Макроекономічні індикатори української економіки у 2024 році показують зростання, проте позитивна динаміка Макроекономічні індикатори української економіки у 2024 році показують зростання, проте позитивна динаміка сповільнюється . Аналітики зазначають, що приблизно з початку II кварталу минулого року повністю вичерпався ефект відновлення економіки після найтяжчого 2022-го і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.

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